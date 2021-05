Ciclismo: Ai Valtellinesi del Melavi' Tirano Bike A.S.D il Campionato Italiano Team Relay per società 2021

al via 17 le squadre provenienti da tante regioni italiane, che si sono sfidate oggi a Dolonne, Courmayeur, in occasione del Campionato Italiano Giovanile per società. Un percorso rinnovato quest’anno, dal direttore di Gara Rudi Garbolino che ha visto mettere alla prova le capacità tecniche dei ragazzi in gara.

Trionfa dopo 1:19:35 di gara il Melavi' Tirano Bike A.S.D composto da Sassella Daniele, Corvi Valentina, Moschetti Chiara, Forcari Enrico e Brafa Federico Rosario con più di due minuti di vantaggio sui ragazzi valdostani del Team Scott Libarna Xco: Abbate Giuseppe Gugliemo, Guichardaz Sofia, Agostinacchio Mattia, Bee Miriana e Grimod Etienne.

Terzo gradino del podio per il Team piemontese Rostese Giant: Genta Eros, Calderoni Vittoria, Bassignana Serena, Barducco Cesare e Scagliola Gabriele.

Sfortunati i ragazzi dell’ Ucla1991, in gioco per il titolo italiano fino all’ultimo frazionista, Santamaria Riccardo, che ha rotto la catena subito dopo il cambio datogli dalla compagna Gaia; chiude quinto.

Domani al via la Coppa Italia Giovanile esordienti-allievi a partire dalle h. 9:00. L’evento resterà chiuso al pubblico ma sarà disponibile una diretta Facebook durante la competizione di domenica 23 maggio in diretta sul canale ufficiale Facebook del Courmayeur Mtb Event.

