In arrivo i fondi 2021 per i collaboratori sportivi

E' in dirittura d'arrivo il decreto 'sostegni bis' che dovrebbe portare al rifinanziamento per i bonus dei collaboratori sportivi dei mesi di aprile e di maggio, ma stavolta con modalità diverse.

Secondo le ultime indiscrezioni le cifre non saranno corrisposte insieme, ma ci sarà un versamento per aprile e uno per maggio sempre con lo stesso ordine di grandezza, quindi 400, 800 e 1200 euro.



Sempre per quanto i collaboratori sportivi saranno sistemate anche le posizioni fino a questo momento bloccate a causa di 'incongruenze' che hanno fermato i versamenti nei mesi scorsi per 11.500 collaboratori.



Novità potrebbero esserci anche sul fronte degli indennizzi a società e associazioni sportive. Fra i provvedimenti che sono in discussione ci sarebbe un aumento delle risorse per il fondo perduto per associazioni e società sportive dilettantistiche che dovrebbero passare da 50 a 180 milioni di euro.

Dovrebbero essere confermate anche le risorse per il credito d’imposta per le sponsorizzazioni (90 milioni) e per le spese sanitarie per i club impegnati nei campionati degli sport di squadra (55 milioni).