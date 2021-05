Fondo: Pellegrino e De Fabiani a Ramsau per la prima parte della preparazione estiva

Primi giri della nuova stagione in pista per Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani, convocati dal dirttore tecnico Alfred Stauder per il raduno di Ramsau (Ger) in programma da lunedì 17 maggio a mercoledì 2 giugno, nell’ambito dell’accordo con la federazione russa che permette ai due valdostani di effettuare la preparazione estiva insieme al gruppo di lavoro guidato dal tecnico tedesco Markus Cramer e composto dai quattro atleti russi Gleb Retivych, Sergej Ustjugov, Artem Maltsev ed Evgeniy Belov. Pellegrino e De Fabiani avranno così modo di sperimentare nuove metodologie di lavoro e di intensità dello stesso e scambiare le conoscenze tecniche italiane e russe per permettere una crescita dei settori nordici di entrambe le nazioni.