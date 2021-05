Ciclismo: Campionato Italiano Giovanile Team Relay per società e Coppa Italia

Il Velo club Courmayeur, già organizzatore negli ultimi 10 anni di Campionati Italiani assoluti, giovanili, Team Relay e Internazionali d'Italia, si conferma anche per il 2021 in una 2 giorni di gare: Sabato 22 al via il Campionato italiano Team Relay Giovanile per società. Domenica 23, abbinata alla Coppa Italia per esordienti e allievi, la gara nazionale junior valevole anche come campionato valdostano per la categoria.

Tra i nomi di punta che hanno già confermato la loro presenza, il giovane Yannick Parisi, miglior italiano nella coppa del Mondo di Albstadt a inizio Maggio. Sarà presente anche il Ct della Nazionale Italiana Mirko Celestino.

A poco meno di una settimana dal Courmayeur Mtb Event sono già più di 20 le staffette al via e circa 500 gli iscritti alla coppa Italia. Molti i comitati che hanno già confermato la loro presenza tra cui Toscana, Emilia, Umbria, Marche, Bolzano, Veneto, Piemonte, Trentino, Marche, Abruzzo, Lombardia, Liguria, Friuli arrivando fino alla Sicilia.

“Un percorso rinnovato e dedicato ai più giovani per metterli alla prova garantendo sempre la loro sicurezza” Ecco le parole di Garbolino Rudi, direttore tecnico del percorso.

“Abbiamo approfittato dello stop forzato della scorsa stagione per rivedere parte del tracciato e “costruire” nuovi single track nel bosco. Alcuni passaggi metteranno alla prova le capacità tecniche degli atleti, ma, in ogni punto è garantita una “chicken line” studiata appositamente peri punti più complessi”. Come da protocolli FCI, la società organizzatrice ha predisposto delle “zone Covid” destinate agli atleti tecnici, agli accompagnatori e agli addetti ai lavori.

Durante l’evento sarà garantito il servizio per la ristorazione a prezzi convenzionati presso la struttura “4810” di Dolonne (Courmayeur) e ampi parcheggi per Area Team disponibili da venerdì 21 maggio.

L’evento resterà chiuso al pubblico ma ci sarà la possibilità di seguire la competizione in diretta sul canale ufficiale Facebook del Courmayeur Mtb Event. (https://www.facebook.com/courmamtbevent)

Sul sito www.veloclubcourmayeur.it tutte le informazioni utili e il programma gara. Le iscrizioni, tramite fattore K, chiudono mercoledì 19 maggio