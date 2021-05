Sci nordico: N. Laurent, Bastrentaz, Ollier e Bonino vestono l’azzurro

Il presidente della Fisi, Flavio Roda, ha ufficializzato la composizione delle squadre giovanili del Fondo per la stagione 2021/2022. Sono quattordici gli atleti – otto maschi e sei donne – inseriti nella squadra Giovani e, tra questi, la valdostana Nadine Laurent (Sc Gressoney MR) e il friulano Luca Sclisizzo del Cse.

Nella squadra Osservate, trova posto Beatrice Bastrentaz (Sc Mont Nery). Nel team degli atleti d’interesse nazionale entrano Aline Ollier (Sc Valdigne MB) e Federico Bonino (Gs Godioz).

Sci alpino

La Scuola tecnici federali in collaborazione con l’Associazione valdostana Maestri di Sci organizza un corso di formazione di 1° livello per gli allenatori di Sci alpino. Il corso è in programma dal 5 al 7 giugno, a Fénis; a causa del contingentamento, i posti disponibili sono al massimo sessanta. Il termine dell’iscrizione è fissato per venerdì 28 maggio; il modulo s’iscrizione è reperibile e scaricabile dal sito della Fisi: https://www.fisi.org/?p=88105.