GIRO D'ITALIA: TACO VAN DER HOORN VINCE LA TAPPA 3 FILIPPO GANNA CONSERVA LA MAGLIA ROSA

taco van der Hoorn (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) ha vinto in solitaria la terza tappa del centoquattresimo Giro d'Italia, la Biella - Canale di 190 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation) e Peter Sagan (Bora - Hansgrohe).

Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) conserva la Maglia Rosa di leader della classifica generale.



RISULTATO DI TAPPA

1 - Taco van der Hoorn (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) - 190 km in 4h21'29", media 43.597 km/h

2 - Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation) a 4”

3 - Peter Sagan (Bora - Hansgrohe) s.t.



CLASSIFICA GENERALE

1 - Filippo Ganna (Ineos Grenadiers)

2 - Tobias Foss (Jumbo-Visma) a 16"

3 - Remco Evenepoel (Deceuninck - Quick-Step) a 20"



MAGLIE

Maglia Rosa , leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel - Filippo Ganna (Ineos Grenadiers)

, leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel - Maglia Ciclamino , leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti - Tim Merlier (Alpecin-Fenix)

, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti - Maglia Azzurra , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Intimissimi Uomo - Filippo Ganna (Ineos Grenadiers)

Il vincitore di tappa Taco van der Hoorn, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: "Non ci posso credere. Sono venuto al Giro per correre in maniera aggressiva ma sapevo che sarebbe stato molto difficile vincere una tappa. Oggi ci ho provato ma non credevo di farcela. Con Simon Pellaud avevamo solo un minuto di vantaggio sul gruppo. Poi ho staccato Simon in salita e dalla radio mi hanno detto di avere 40'' di vantaggio. Quando mi sono girato all'ultimo KM e non ho visto nessuno ho iniziato a credere di potercela fare. È incredibile".



La Maglia Rosa Filippo Ganna ha dichiarato: “Ho visto molti velocisti staccarsi lungo le salite che abbiamo affrontato. Nel finale eravamo rimasti in pochi nel gruppo principale. In salita ho visto che Remco pedalava molto bene: domani sarà dura per me difendere la Maglia Rosa".