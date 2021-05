Ciclismo: Parisi protagonista ad Albstadt, Emilie Bionaz sesta a Scansano

Nuova, bella prestazione di Yannick Parisi, Juniores che è tornato a gareggiare per il Cicli Lucchini e che nelle ultime settimane ha dimostrato di avere una grande condizione. L’aostano ha concluso al 17° posto la quarta tappa della Junior Series di mountain bike, che si è disputata ad Albstadt (Germania). Ancora una volta è stato il migliore degli italiani in gara, ha chiuso in 1 ora 07’15” nella prova vinta dall’elvetico Finn Treudler. Yannick Parisi la prossima settimana sarà impegnato sempre nella Junior Series, a Nove Mesto (Repubblica Ceca).