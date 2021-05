Ciclismo: Buone prestazioni dei valdostani in Coppa del mondo

Andreas Vittone in una foto di repertorio

Esordio della Coppa del Mondo e quarta prova della Junior Series di MountainBike, oggi, a Albstadt (Germania), dove si mettono in bella evidenza Andreas Vittone e Yannick Parisi.

Negli Under 23, ottimo 11° posto di Andreas Vittone (Ktm-Protek-Elettrosystem; 1h 13’38”), con vittoria dello statunitense Carter Woods (1h 111’49”), davanti al tedesco David List (1h 11’55) e all’azzurro Simone Avondetto (1h 12’06”). Al femminile, successo dell’austriaca Mona Mitterwallner (1h 08’02”), con quinto e sesto posto alle azzurre Giada Specia e Marika Tovo. In 23° posizione Nicole Pesse (Ktm-Protek-Elettrosystem; 1h 17’03”).

Negli Juniores, questa mattina, buon 17° posto di Yannick Parisi (Cicli Lucchini; 1h 07’15”), nella gara vinta dallo svizzero Finn Treudler (1h 04’29”). In 48° posizione Matteo Siffredi (Scott Libarna Xco; 1h 11’37”); non ha concluso la gara Filippo Agostinacchio (Scot Libarna Xco), vittima di una brutta caduta – per fortuna senza gravi conseguenza - quando si trovava nel gruppo di testa.

Nella Elite Donne, impegnata nello ‘short circuit’, successo della francese Pauline Ferrand Prevot (20’37”); 26° Martina Berta (Santa Cruz; 21’27”). Domani pomeriggio, spazio al Cross country olimpico, con in pista la categoria Elite, maschile e femminile.

Pista

Conclusa l’impegnativa tre giorni di gare su Pista, venerdì 6 maggio, con il Grand Prix città di Ascoli, con Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta) che conquista un altro podio e l’ennesimo quarto posto. Terzo gradino del podio per l’aostana nella Sprint, mentre nei 500 metri lanciati, disputati in notturna, Gaia Tormena ha concluso al quarto posto.