Quattro candidati per la Presidenza FIS che verrà votata il 4 giugno

Sono quattro i candidati alla presidenza della Federazione Internazionale dello Sci (Fis) per le elezioni in programma venerdì 4 giugno che si svolgeranno on line. Lo ha comunicato la stessa Fis alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande, mentre sono 20 le domande (con sedici posti disponibili) giunte per l’elezione nel Consiglio FIS, fra questi c’è anche il Presidente FISI Flavio Roda, il quale sta già ricoprendo tale carica.

I quattro candidati alla massima carica istituzionale sono Mats Arjes, Johan Eliasch, Urs Lehmann e Sarah Lewis, i quali avranno a disposizione 10′ di presentazione durante l’Assemblea Generale del 52simo Congresso Internazionale che si terrà venerdì 4 giugno, giorno di votazione definitiva anche dei membri del Consiglio, per i quali concorrono gli stessi Mats Årjes, Johan Eliasch e Urs Lehmann nel caso non dovessero essere eletti alla presidenza. Presidente e Consiglio rimarranno in carica per circa un anno, fino al 53simo Congresso che si svolgerà nella primavera 2022. Sarà possibile seguire la votazione su YouTube, su un link che verrà comunicato nelle prossime settimane.

CANDIDATI PRESIDENZA FIS

ÅRJES Mats – Swedish Ski Association

ELIASCH Johan – Great Britain Snowsport

LEHMANN Urs – Swiss Ski Association

LEWIS Sarah – Royal Belgian Ski Federation

CANDIDATI CONSIGLIO FIS (in asterisco i membri già appartenenti)

GOSPER Dean – Snow Australia*

GUMNY Wojciech – Polish Ski Association

KUMPOST Roman – Czech Ski Association*

MINEV Tzeko – Bulgarian Ski Federation

MURASATO Aki – Ski Association of Japan*

PAINE Dexter – U.S. Ski & Snowboard Assn.*

READ Ken – Canadian Snowsports Assn.

RODA Flavio – Italian Winter Sports Assn.*

ROESTE Erik – Norwegian Ski Association*

SCHROECKSNADEL Peter – Austrian Ski Association*

SMREKAR Enzo – Ski Association of Slovenia

STEINLE Franz – German Ski Association

UUSITALO Martti – Finnish Ski Association*

VALENZUELA Eduardo – Royal Spanish Winter Sports*

VION Michel – French Ski Association*

VYALBE Elena – Russian Ski Association

ZHENG Liangcheng – Chinese Ski Association