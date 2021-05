Nuoto: Gli Esordienti A dell'Aosta Nuoto in bella evidenza

Per l’ASD Aosta Nuoto Coach Noemi Iannaccone ha convocato: Angelica Coletta, Corinne Désandré, Aurora Furfaro per le femmine e Espositi Matteo e Lorenzo Kwesi Miserocchi per i maschi (Tommaso Navarretta assente a causa di un recente infortunio).

Giornata ricca di soddisfazioni per la Désandré, al primo anno Esordienti A (classe 2010): la giovane nuotatrice è giunta seconda pari merito (prima pari merito del suo anno) nei 50 m farfalla con un eccellente 34.90 (migliorando di ben 1 secondo e 30 da febbraio) e 10’ nei 100 m stile libero con un ottimo 1.12.20 (seconda del suo anno).

Decisamente di rilievo anche le prestazioni di Matteo Espositi (categoria Esordiente A primo anno - 2009) che vince i 50 m farfalla con un importante 34.30 battendo anche atleti più grandi di un anno; Espositi si fa decisamente notare anche nei 100 m rana che nuota in 1.27.20 giungendo terzo del suo anno e 10’ assoluto. Ripagate della fatica degli allenamenti settimanali a Saint-Vincent anche Coletta che nuota i 100 m stile libero in 1.22.30, migliorandosi da febbraio, e i 50 m stile libero in 37.60. Brava anche Aurora Furfaro che nuota i 50 e i 100 m stile libero.

Lorenzo Miserocchi nuota i 100 m stile libero in 1.09 netto migliorando il suo personale e i 100 m farfalla, che affronta per la prima volta, fermando il tempo sul 1.21.10. Prossimo impegno per i nuotatori dell’Aosta Nuoto nei giorni 15 e 16 maggio 2021 per la prima prova di qualificazione ai Campionati italiani di categoria.