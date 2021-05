Italiani con più presenze in Cdm: Fill e Manu Moelgg davanti a tutti, ma Manni Moelgg e Brignone sono vicini

La stagione appena conclusa di Coppa del mondo di sci alpino ha aggiornato la classifica delle presenze sul massimo circuito degli italiani. In campo maschile Peter Fill (ritiratosi nel febbraio 2020) primeggia con 356 gettoni, ma il suo vantaggio nei confronti di Manfred Moelgg si è ridotto, con il finanziere di San Vigilio di Marebbe che occupa la seconda posizione a quota 323, mentre Christof Innerhofer è terzo a quota 278. Nella top ten sono presenti anche Dominik Paris (sesto con 209) e Matteo Marsaglia, ottavo con 180.

Fra le donne il primato appartiene a Manuela Moelgg, arrivata a 284 nel 2018, quando ha appeso gli sci al chiodo. La insegue Federica Brignone con 30 gare di ritardo, a quota 254, il podio è completato da Nadia Fanchini con 253, seguita da Isolde Kostner con 248 e Daniela Merighetti con 231. Curiosamente le sorelle Curtoni (Elena ed Irene) occupano appaiate la sesta posizione con Nicole Gius, mentre Marta Bassino occupa la ventesima posizione con 134 e Sofia Goggia è ventunesima con 132.

Top 10 italiane con più presenze in Coppa del mondo femminile (in neretto le atlete ancora in attività):

1. Manuela Moelgg 284

2. Federica Brignone 254

3. Nadia Fanchini 253

4. Isolde Kostner 248

5. Danela Merighetti 231

6. Elena Curtoni 216

6. Irene Curtoni 216

6. Nicole Gius 216

9. Karen Putzer 214

10. Francesca Marsaglia 211

Top 10 italiani con più presenze in Coppa del mondo maschile (in neretto gli atleti ancora in attività):

1. Peter Fill 356

2. Manfred Moelgg 323

3. Christof Innerhofer 278

4. Kristian Ghedina 246

5. Alessandro Fattori 216

6. Dominik Paris 209

7. Werner Heel 208

8. Matteo Marsaglia 180

9. Patrick Thaler 172

10. Giorgio Rocca 162