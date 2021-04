Trail: A Giugno il primo Memorial Loris Azzaro

In ricordo del giovane allievo poliziotto aostano che sognava di diventare arbitro internazionale di calcio, morto in un incidente stradale nel febbraio 2020, la Ssd Cervino Sport Events, l 'Asd CSAIN VdA con il sostegno dei Comuni di Antey-St-André e Chamois e del Comitato Regionale Arbitri di Aosta organizzano per domenica 27 giugno la prima edizione 'Memorial Loris Azzaro - K+ ANTEY CHAMOIS'.

Prova individuale o a staffetta a tre, è una gara di sola salita con il tempo massimo di circa 8 ore. La partenza verrà effettuata nei pressi dell’area sportiva del Comune di Antey Saint André alle ore 7 per tutte le categorie (tranne per K+ Kids 12 – 16 anni). Dopo 2,7 km, percorso quasi pianeggiante, si raggiungerà l’anello di gara (Buisson - Chamois e discesa con funivia Buisson) che dovrà esser ripetuto più volte per un tempo massimo di circa 8 ore.

La salita dovrà esser fatta sempre a piedi mentre la discesa avverrà tramite la funivia che collega le due località e che partirà ogni 10 minuti circa.

Nelle categorie a squadre i cambi dovranno avvenire obbligatoriamente nella zona ristoro (area sportiva) di Chamois.

Dopo 7 ore e 20 minuti dalla partenza (alle 14,20) non sarà più possibile transitare nella zona cambio e proseguire la gara. I concorrenti transitati dopo tale ora avranno finito la gara e verrà registrato il tempo di passaggio.

La classifica terrà in considerazione i giri completi effettuati (dislivello totale) e l’orario di fine gara in quest’ordine.

Distanza Buisson - Chamois 3,5 km e 775 m di dislivello (sentiero senza pericoli e parti esposte).

i chiuderanno giovedì 24 giugno 2021 alle ore 20.00.

Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di 100 SQUADRE ISCRITTE e 75 INDIVIDUALI. Qualora le condizioni sanitarie lo permettano gli organizzatori potranno aumentare il numero degli iscritti fino ad un massimo di 222 (squadre e individuali).