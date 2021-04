Ciclismo: Il Trofeo Senza Fine attende il vincitore del Giro 104 a Milano

A partire da oggi i tifosi del ciclismo potranno ammirare il Trofeo Senza Fine presso la Galleria Vittorio Emanuele II di Milano. Il trofeo, destinato al vincitore della Classifica Generale del Giro d’Italia 104, rimarrà in esposizione fino al 30 maggio, data della crono conclusiva.



Uno speciale conto alla rovescia targato Tissot, Official Timekeeper della manifestazione, è partito per scandire il tempo che manca alla celebrazione del trionfatore dell'edizione numero 104 della Corsa Rosa.