Pollone Bici Tour, tre percorsi alla scoperta delle bellezze del territorio biellese

Pollone Bici Tour, questo il nome legato a un suo logo del progetto ideato dal Consigliere Paolo Del Signore con la collaborazione del Consigliere Edoardo Delleani e della Pro Loco di Pollone. Forti della passione per lo sport che si unisce al turismo, quest’anno i due pollonesi hanno voluto puntare sul cicloturismo.

“Siamo consapevoli che l’area biellese è frequentata da tantissimi cicloamatori che ogni giorno, specialmente con l’arrivo del bel tempo, giungono da qualsiasi provincia per pedalare sulle nostre strade – esordisce Paolo Del Signore – L’ occasione del Giro D’Italia 2021, con la tappa biellese, è stato lo stimolo per individuare un meccanismo propedeutico affinché i ciclisti possano percorrere in autonomia i tracciati stabiliti”.

I percorsi sono stati individuati con la collaborazione di Edoardo Delleani che, in base a un mix di caratteristiche cicloturistiche, ha elaborati tre circuiti base: un primo da 39 chilometri, un secondo da 71 chilometri e un terzo da 115 chilometri.

Pollone Bici Tour premia

“I percorsi non potevano essere fini a se stessi – commentano Del Signore e Delleani – Per incentivare ancora di più i cicloturisti abbiamo pensato a inserire un riconoscimento extra. Per accedervi, gli appassionati dovranno osservare un piccolo regolamento che consisterà nel portare la prova di aver percorso le strade, precedentemente segnate attraverso la visualizzazione GPX, in un punto pubblico a Pollone, dove avverrà il riconoscimento da parte degli addetti del punto interessato. Attraverso un tagliando che verrà rilasciato come comprova di aver concluso anche il terzo percorso, i cicloturisti potranno recarsi in Comune a Pollone dove verrà stampata loro una piccola pergamena come premio per essere riusciti completare il circuito”.

Anche se ancora in fase di studio, verrà presto reso noto se, tramite alcuni sponsor, i finisseur saranno premiati anche con dei gadgets.