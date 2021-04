Nuoto: Poker di medaglie per Nicole Louvin dell'Aosta Nuoto

Nel secondo fine settimana dedicato alla Finale regionale valida per il Campionato Italiano di Categoria su base regionale (valida come Campionato Regionale primaverile) in vasca da 25 metri gli atleti dell’Aosta Nuoto hanno decisamente ben figurato: Nicole Louvin si porta a casa una medaglia per ogni gara alla quale partecipa. Prima medaglia al collo il bronzo nei 200 m dorso con il tempo di 2.26.53, segue un argento nei 100 m rana con 1.14.13; la domenica mattina la Louvin si prende un altro bronzo nei 100 m dorso con 1.07.70 e conclude con il botto la domenica pomeriggio con l’oro nei 50 m rana con 33.72.

Decisamente degna di nota anche la prestazione di Lin Pigliacelli che nuota i 200 m farfalla giungendo 4^ con una bellissima gara in rimonta e soprattutto migliorando di ben 7 secondi il tempo convertito dalla vasca lunga fermando il crono a 2.31.19. Pur avendo nuotato i 100 m stile libero la settimana precedente, la classica la vede giungere 6^ assoluta.

Gaia Cristina Valenti giunge 4^ nei 200 m dorso con il tempo di 2.35.00, 6^ nei 50 stile libero con 29.16, ancora 4^ nei 100 m dorso con 1.11.02, a soli 34 centesimi dalla terza, e 7^ nei 100 m stile libero con 1.03.15.

Brava e decisamente sfortunata Miryam Zerbo che vince la medaglia di legno nei 400 m stile con 4.36.00, con la terza classificata che la batte di un soffio nuotando 4.35.59; Zerbo nuota anche gli 800 m con 9.30.79, classificandosi 5^.

Unico rappresentante della categoria maschile, Alessio Calò giunge 5^ nei 50 m stile libero chiudendo la gara con 24.71.