Moto Crv: Esordio stagionale con un secondo posto per Luca Figerod

A vincere sono stati Omar Bossotto, Luca Rolando, Alejandro Gomez e Alessandro Trucco. Nella 100 Expert Bossotto, su Suzuki, si è imposto con relativa facilità su Luca Figerod, con la Kawasaki, che accusa oltre 7 secondi di ritardo. Terzo posto per Marco Bisio, su Yamaha, che ha pagato una pessima partenza.

Nella Expert 600 ha vinto Gomez, su Honda, autore di una gara superba che ha preso in mano dal quarto giro quando il suo diretto avversario, Gabriele Romeo, su Yamaha, già miglior tempo in prova, per problemi tecnici che poi lo hanno portato al ritiro, si è dovuto far da parte.

Il secondo posto è conquistato dal campione 2020 Luca Maggio, su Yamaha, che ha chiuso con poco più di 4 secondi di ritardo, mentre terzo si è classificato Massimiliano Treccani, su MV Agusta. Tra i Roockies nella 100 ad imporsi è stato Alessandro Trucco, su Kawasaki, che ha preceduto di oltre 15 secondi Nicola Sani, su Bmw.

Nell’affollatissima 600 con una decisa rimonta Luca Rolando, su Triumph, ha concluso al primo posto con 5 secondi di vantaggio su Michele Grotti, in sella ad una Yamaha, che è stato in testa per 6 dei 10 giri in programma. Salvatore Romano, su Honda, è terzo, con Simone Ierardi, su Honda, che sfiora il podio. Quinto posto per Walter Bruno, su Triumph.

Prossimo appuntamento il 30 maggio al Cremona Circuit, una novità per questo Campionato.