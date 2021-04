L'Arma dei CarAbinieri arruola atleti di interesse nazionale

È indetto un concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di 11 (undici) carabinieri in ferma quadriennale, riservato ad atleti di Interesse Nazionale, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle Federazioni Sportive Nazionali affiliate al medesimo comitato, ripartiti nelle discipline/specialità di indicate, per il Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri:





1 posto sci alpino - maschile - specialità "slalom gigante e slalom speciale"

1 posto sci alpino - femminile- specialità "slalom speciale"

1 posto sci alpino - femminile -

2 posti sci di fondo - maschile -

2 posti biathlon - maschile -

1 posto sci alpinismo - maschile -

1 posto sci alpinismo - femminile -

1 posto combinata nordica - femminile -

1 posto canottaggio - maschile -specialità singolo - categoria "pesi leggeri"