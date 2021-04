Ciclismo: Agostinacchio e Siffredi in maglia azzurra al ‘Liberazione’ a Roma

Al via della competizione Juniores anche la nazionale italiana di Ciclocross. A vestire la maglia azzurra per affrontare i 90 km del tracciato – 15 giri di 6 km – anche i due rappresentanti della Scott Libarna Xco: Filippo Agostinacchio e Matteo Siffredi. La squadra, diretta dal commissario tecnico Fausto Scotti comprende anche: Vittorio Carrer (Team EuroBike), Lorenzo Masciarelli (Bert Containers), Bryan Olivo (Pordenone) e Luca Paletti (Team Paletti). Il via della categoria Juniores è fissato alle 13.30.

Programma gare

Domenica 25, a Livorno, la prima tappa del Toscano Enduro Series 2021, dove risultano iscritti Edoardo Franco, Federico Gemme, Cristian Manera (Black Arrows).

Sempre domenica 25, a Stevenà di Caneva (Pordenone) l’Mtb Ca’Neva Trophy per Elite e Juniores (iscritti 370 concorrenti di 21 nazioni), con al via Nicole Pesse, Andreas Vittone (Ktm-Protek-Elettorsystem), Davide Aresca (Canavese Mtn) e Cino Alessio (Scott Libarna Xco). Il giorno precedente, sabato 24, il Campionato friulano – Top class regionale, per Esordienti e Allievi, con Etienne Grimod, Giuseppe Abbate, Sofia Guichardaz, Mattia Agostinacchio, Miriana Bee e Mattia Lunardi, tutti atleti tesserati per la Scott Libarna Xco.

Gara su Strada riservata agli Esordienti secondo anno, domenica 25, ad Alzate Brianza (Como), dov’è in programma il 3° Trofeo Bcc Brianza e Laghi, su un circuito da ripetere sei volte per complessivi 37,8 km, al quale prenderà parte Kristian Blanc (Scott Libarna Xco).