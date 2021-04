Nei Ragazzi, vittoria di Lisa Francesia Boirai (Snow Team Courmayeur; 580 punti), con sesta Sveva Guffanti (Sc Crammont MB; 233). Al maschile, successo del torinese del Sestriere, Tommaso Lupi (496). Dal 4° al 6° posto Alexis Jourgeaud (Sc Crammont MB; 280), Leonardo Monforte (Snow Team Courmayeur; 229) e Giacomo Perrone (Sc Crammont MB; 211).

Negli Allievi, gradino alto del podio alla bellunese, tesserata in Trentino, Elena Luciani (380), davanti alla moncalierese Allega Spinelli (180) e a Valentine Di Leo (Sc Crammont MB; 120). Terzo gradino del podio, al maschile, di Andrea Benvenuti (We Snowboard Cervinia; 298) preceduto dal bresciano, tesserato in Trentino, Federico Giovannini (530) e dal livignasco Nicola Galli (354).

Sesto e settimo posto di Pietro Michele Turco (We Snowboard Cervinia; 203) e di Francesco Colombo (Sc Crammont MB; 198). Negli Aspiranti, vittoria della varesina, tesserata in Piemonte, Fany Piantanida Chiesa (525) e quinta piazza a Ludovica Lano (Aosta Snowboard club; 300).

Al maschile, podio interamente colorato di rossonero grazie a Martin Bonfani (Aosta Snowboard club; 432), Kevin Cassera (419) e Gabriele Cavallo (346), entrambi dello Sc Crammont MB, con sesta posizione di Julien Puppi (Aosta Snowboard club; 252). Nella categoria Giovani, terzo gradino del podio di Matteo Zilio (Sc Crammont MB; 276) alle spalle del friulano, tesserato in Trentino, Jogna-Francesco Prat (436) e dell’albese Nicolò Monchiero (360). Sesto Milco De Feo (Snow Team Courmayeur; 200).

Sci alpino

Ultime gare della stagione per lo Sci alpino. Mercoledì 14 e giovedì 15, due Slalom Fis Junior all’Abetone (Pistoia). Il primo è stato vinto dal carabinieri parmense Tommaso Saccardi (1’28”10) e il secondo dal fiorentino Niccolò Pisaneschi (1’34”62). Filippo Segala (Sc Chamolé) e 11°, 5° Aspiranti, in 1’30”15, e 9°, 2° Aspiranti (1’36”00).

CpI Snowboard:

Francesia e Bonfanti primi nel Freesnow Due Giganti e un SuperG Fis Junior, dal 14 al 16 aprile, a Solda (Alto Adige). Nel primo Gigante, vittoria dell’austriaco Philipp Lackner (2’15”29). In 37° posizione Davide Panegos (Sc Chamolé; 2’20”72); 67° Francescomaria Torno (Sc Chamolé); 72° Alessandro Lami (Club de Ski); 75° Stéphane Béthaz (Sc Pila).

Bissa la vittoria, il giorno successivo, Philipp Lackner (2’21”76); 43° Davide Panegos (2’28”18); 52° Francescomaria Torno; 53° Alessandro Lami; 56° Stéphane Béthaz; 65° Tommaso Canonico (Sc Aosta); 73° Stefano Fadda (Club de Ski). Al femminile, vince l’altoatesina Vicky Bernardi (2’28”02); 78° Arianna Lucat (Club de Ski).

Nel SuperG di venerdì 16, gradino alto del podio al meranese Maximilian Ranzi (1’31”33). Al 27° posto Davide Panegos(1’33”90); 46° Tommaso Canonico; 65° Stefano Fadda; 66° Stéphane Béthaz; 79° Francescomaria Torno; 81° Alessandro Lami. Successo altoatesino al femminile, grazie a Patrizia Gasslitter (1’31”95).

Chiude in 52° posizione Arianna Lucat (Club de Ski Valtournenche; 1’38”52). A chiusura della stagione sulle nevi italiani, due Slalom Fis Cittadini, ieri e oggi, a Madesimo (Sondrio). Questa mattina a imporsi è stato il lecchese Andrea Bertoldini (1’21”39); recupera diciannove posizioni nella seconda manche ed è 30° Filippo Segala (1’26”58).