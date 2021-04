Ispezione sulla Saslong in vista della Coppa del Mondo 2021

La stagione di Coppa del Mondo 2020/21 è terminata da poco meno di un mese, ma il lavoro dietro le quinte per il prossimo inverno è già in pieno svolgimento. Così è stato, quando il direttore gara della FIS Markus Waldner e Hannes Trinkl (direttore di gara velocità FIS) hanno ispezionato la Saslong insieme al presidente del comitato organizzatore Rainer Senoner e al direttore pista Horst Demetz.

Nell’incontro si è parlato innanzitutto della stagione appena terminata. Markus Waldner ha nuovamente ringraziato il Saslong Classic Club, responsabile dell’organizzazione delle gare di Coppa del Mondo in Val Gardena da oltre cinque decenni, per il grande impegno profuso nel dicembre 2020. Il SuperG e la discesa libera si sono svolti senza intoppi in condizioni di massima sicurezza e su una pista preparata alla perfezione in cui il norvegese Aleksander Aamodt Kilde ha portato a casa una doppia vittoria.

“Le gare sulla Saslong si sono svolte all’inizio della stagione quando c’erano ancora molti punti di domanda a causa della pandemia da Coronavirus. Il team di Rainer Senoner non solo ha implementato perfettamente il complesso protocollo di sicurezza, ma ha anche contribuito significativamente alla sua stesura. Molti altri organizzatori hanno successivamente beneficiato di questo lavoro svolto in modo molto professionale”, ha detto Markus Waldner alla riunione di giovedì.

In questa occasione è stata ispezionata anche la pista lunga 3245 metri con 781 metri di dislivello, sulla quale si terranno di nuovo due gare di velocità venerdì 17 dicembre (super-G) e sabato 18 dicembre 2021 (discesa libera). Le date prefissate, l’ultimo fine settimana prima di Natale, sono bloccate nel calendario a lungo termine, ma devono essere ratificate alla Conferenza FIS a inizio giugno.