Trail: LA THUILE TRAIL confermano la V^ edizione dell'evento, che si terrà il weekend del 24 e del 25 luglio 2021

A 100 giorni dalla data di start-up della manifestazione, gliorganizzatori di LA THUILE TRAIL confermano la V^ edizione dell'evento, che si terrà il weekend del 24 e del25 luglio 2021. Due emozionanti giorni di trail running con tre gare su tre diverse distanze: 25 km, 60 km e Vertical.

I percorsi di La THUILE TRAIL si dipanano nello straordinario contesto alpino di La Thuile nel quale la natura bella e selvaggia è energia per coloro che decidono di mettersi alla prova. La sicurezza e la tutela della salute di concorrenti, volontari e coordinatori sono una priorità assoluta per gli organizzatori che, grazie anche agli ampissimi spazi aperti,sono certi di poter offrire un eventodi alto livello, garantendo allo stesso tempo il distanziamento e tutto ciò che è richiesto dalle normative di legge anti-Covide apportando, se necessario,eventuali modifiche per permettere agli atleti già iscritti di poter gareggiare in totale sicurezza.

MASSIMO 150 ISCRITTI PER OGNI GARA

Le iscrizioni a LA THUILE TRAIL si possono effettuare sul sito www.wedosport.it. Per ragioni di sicurezza, l’organizzazione ha fissato il tetto massimo di iscritti a 450 persone, 150 per ogni gara. A raggiungimento del numero massimo per gara, sarà possibile registrarsi in lista d’attesa, senza dover anticipare alcuna somma.

Nel caso la situazione legata alla pandemia di Covid-19 dovesse migliorare, saranno messi a disposizione altri posti.

Ad oggi sono già 90 coloro che si sono iscritti manifestando il loro desiderio di tornare a correre.

LA THUILE TRAIL è “Memorial Edo Camardella”, per gli organizzatori un amico che è sfortunatamente mancato troppo presto, nel Novembre 2019. Oltre ad essere un grande atleta, Edoardo amava profondamente la montagna ed è stato ideatore e organizzatore di questo evento.

LE ISCRIZIONI

Le iscrizioni alle gare di LA THUILE TRAIL, che saranno chiuse il 23 luglio alle ore 24:00, potranno essere effettuate sul sito www.wedosport.net.

Trail 25 km fino al 30 aprile 2021: 30,00 euro

dal 1^maggio al 15 giugno 2021: 35,00 euro

dal 16 giugno 2021 a chiusura iscrizioni: 40,00 euro

Ultra Trail 60 km fino al 30 aprile 2021: 60,00 euro

dal 1^maggio al 15 giugno 2021: 65,00 euro

dal 16 giugno 2021 a chiusura iscrizioni: 70,00 euro Vertical-30,00 euro

In caso di cancellazione dell'evento causa restrizioni legate alla pandemia Covid-19, sarà garantito l'80% del rimborso della quota d'iscrizione pagata.

Sul sito www.lathuiletrail.come sui canali social lathuiletrail (Instagram, Facebook e Telegram) tutte le informazioni e gli aggiornamenti