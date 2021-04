Snowboard: CIA/CIG, Angiolini ‘assopigliatutto’ nei tricolore a Bergamo

Un’annata difficilissima per i riders valdostani, in parte rallegrata dai risultati ottenuti, ieri, nei Campionati italiani Assoluti, Giovani e Children di Colere (Bergamo), dove Camilla Angiolini è argento negli Assoluti, e prima Giovani e prima Aspiranti, tre medaglie in una volta sola. A rimpinguare il bottino rossonero ci hanno pensato Lisa Francesia Boirai, oro nei Ragazzi, e Federico Casi, argento negli Allievi, oltre agli ottimi risultatini conseguiti il giorno precedente, nella tappa di Coppa Italia, e del Criterium Pulcini riservato a Baby e Cuccioli.

Il titolo assoluto è andato alla favorita della vigilia, Michela Moioli (Cse), che in finale ha preceduto la slovacca Katarina Pitonakova e, terza, argento tricolore, prima Giovani e prima Aspiranti, Camilla Maria Angiolini (Snow Team Courmayeur), con quarta, e bronzo degli Assoluti, la trentina Caterina Carpano. Quinta, e fuori dal podio degli Italiani, Raffaella Brutto (Cse); nona, quinta Giovani, Alice Bruno (Aosta Snowboard club). Al maschile, oro e bronzo al Centro sportivo Esercito, grazie a Tommaso Leoni (che vince la finale) e, ottavo assoluto, Matteo Menconi, con l’argento che va al bergamasco Thomas Belingheri, terzo assoluto. Alle spalle di Leoni nella gara Fis il Ceco Radek Houser, con quarto della finale l’altro Ceco Jan Kubicik. In 13° posizione, quinto Giovani, Devin Castello (Aosta Snowboard club); 15°, sesto Giovani e bronzo Aspiranti, Matteo Rezzoli (Sc Courmayeur MB).

Nei Children, categoria Allievi, titolo al parmense, tesserato in Trentino, Tommaso Costa, che precede Federico Casi (Sc Crammont MB) e terzo un altro parmense, sempre di stanza di in Trentino, Alessandro Di Matteo. All’11° posto Emanuele Casi (Sc Crammont MB); 14° Filippo Bastiani (We Snowboard Cervinia). Al femminile, successo della veronese tesserata in Trentino, Aurora Drolma Dusi; settima Beatrice Bozzetto (Snow Team Courmayeur). Nei Ragazzi, titolo a Lisa Francesia Boirai (Snow Team Courmayeur) davanti alla trentina Giada Meneghini e alla triestina Nicole Malvestiti; settima Giulia Lo Giudice (Snow Team Courmayeur. In campo maschile, titolo all’ampezzano Luca Apollonio. Noni, Ginaluigi Lena (Sc Crammont MB), Leonardo Monforte (Snow Team Courmayeur); e la coppia dello Sc Crammont MB composta da Alexis Jourgeaud e Giacomo Perrone.

CpI – CnP * Venerdì, sempre a Colere, la Coppa Italia Children e il Criterium Nazionale Pulcini. Negli Allievi, vittoria di Aurora Dusi; quinta Beatrice Bozzetto. Al maschile, successo del parmense, tesserato in Trentino, Tommaso Costa. Ottavo Emanuele Casi; 11° Lorenzo Forlin (Aosta Snowboard club); 12° Filippo Bastiani; 13° Federico Casi; 16° George Philippe Cramley (We Snowboard Cervinia). Nei Ragazzi, gradino alto del podio a Lisa Francesia Boirai; dal 6° all’8° posto Caterina Quagliato (We Snowboard Cervinia), Giulia Lo Giudice e Rebecca Duval, entrambe dello Snow Team Courmayeur. Al maschile, successo del milanese tesserato in Veneto, Gregorio Marchelli. Ottavo Giacomo Perrone; noni, Gianluigi Lena, Leonardo Monforte, Giacomo Crippo (Snow Team Courmayeur), Lorenzo De Pace (We Snowboard Cervinia); 17°. Nikola Vasiljevic (Snow Team Courmayeur), Cesare Fontanelle, Pietro Deodati (Aosta Snowboard Club), Alexis Jourgeaud (Sc Crammont MB).

Nei Cuccioli femminile s’impone Martina Casi (Sc Crammont MB), a precedere la milanese tesserata a Cortina, Aurora Marchelli e, dal terzo al quinto posto, Viola Oriller (Aosta Snowboard club), Vittoria Corbari e Sofia Guffanti (Sc Crammont MB); settima Paola Bozzetto (Sc Crammont MB); 8° Virginia Duval (Snow Team Courmayeur); 9° Carlotta Monforte (Snow Team Courmayeur). Al maschile, vittoria di Giovanni Colombo (Sc Crammont MB); al quinto posto Michele Colorni Vitale (/Sc Crammont MB); 8° Cesare Isidori (We Snowboard Cervinia); 9° Giacomo Bastiani, Riccardo Busi (We Snowboard Cervinia), Mattia Rainero (Sc Pila), Leonardo Zanetti, Tommaso Gal (Aosta Snowboard club), Riccardo Ridella, Mattia Corbari (Sc Crammont MB); 17° Davide Vecchi (Aosta Snowboard club).

Nei Baby femminile, vittoria della livignasca Cristina Guana, a precedere Maia Isidori (WE Snowboard Cervinia) e Emma Filippini-Fantoni (Snow Team Courmayeur). Al maschile, il comasco River Mazzi precede, nell’ordine, Edoardo Manietti (Aosta Snowboard club), Giacomo Dondé, Giacomo Bottini e Leonardo Pomarici (Snow Team Courmayeur), Alessandro Terragna (Sc Crammont MB) e Lorenzo Bruzzese (Snow Team Courmayeur).