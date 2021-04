Sci: Memorial Fosson, il Gardena è sempre più leader del Challenge

Nebbia e qualche fiocco di neve a Pila per la seconda giornata del Memorial Fosson, condizioni meteo che hanno costretto lo sci club Aosta a chiudere anzitempo il programma dei Ragazzi. Solo il gigante maschile è stato portato a termine, seppur con diverse interruzioni per la scarsa visibilità; la gara femminile è invece stata annullata. Nessun particolare problema invece per gli slalom.

Tripletta altoatesina nel gigante dei Ragazzi. Sulla Bellevue vittoria per Alex Silbernagl (Seiser Alm) che ha vinto in 1’02”85, a precedere David Castlunger (Ski Team Alta Badia) all’arrivo in 1’03”21 e Alexander Klotz (Ritten Sport) che ha chiuso in 1’04”35.

La Valle d’Aosta invece mette a segno una tripletta nello slalom Allievi femminile. In gara-1 Giorgia Collomb del La Thuile ha vinto in 45”50, davanti a Tatum Bieler del Gressoney (45”96) e a Francine Rollet dello Chamolé (46”04). Al maschile grande protagonista il Val Palot, che piazza al primo e terzo posto Jacopo Claudani (45”43) e Michele Moretti (45”74); secondo posto per Pietro Antonio Fabio Trentin dello sci club 18 di Cortina (45”58).

In gara-2 primo e secondo posto per la Valle d’Aosta. A vincere è stata ancora una volta Giorgia Collomb (La Thuile) in 48”96, a precedere Alice Pompei del Livata (49”08) e Tatum Bieler del Gressoney (49”19). Federico Collini (Sporting Campiglio) si è aggiudicato la prova maschile in 45”63, precedendo Jacopo Claudani (Val Palot; 45”69) e Patrick Comploj del Gardena - squadra B (45”97).

Dopo due giornate lo sci club Gardena resta al comando dello Ski Club Challenge, aumentando il vantaggio nei confronti del Sestriere. I campioni uscenti hanno 9849 punti, contro i 9199 dei piemontesi. Terzo posto per il Crammont, che acciuffa il podio provvisorio con 8214 punti. Quarto posto per il Gardena (team B) e quinto per il Val d’Ayas.