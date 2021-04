Sci alpino: Asia Joyeusaz vince il Gigante degli Ski Games a Prato Nevoso

Prima giornata, ieri venerdì 9 aprile, a Prato Nevoso (Cuneo) degli International Ski Games, gara riservata ai Baby e ai Cuccioli, impegnati in un Gigante, con Asia Joyeusaz che s’impone nella competizione al femminile degli Under 10.

Categoria Baby (U10) - Gigante – Vittoria di Asia Joyeusaz (Club de Ski; 38”15) a precedere la napoletana Ludovica Palumbo (38”16) e la genovese Agatha Maria De Candia (38”39). Al 7° posto Sofia Gorret (Club de Ski; 39”05); 13° Sofia Dublanc (Sc Torgnon; 39”74); 32° Sophie Maggi (Club de Ski; 41”36). Al maschile, successo del bardonecchiese Federico Berruto (35”16). Quinto posto di Matteo Bertazzi (Club de Ski; 36”74); 10° Camillo Budelli (Club de Ski; 37”17); 18° Gabriele Ferretti diCastelferretto (Club de Ski; 38”30); 35° Guglielmo Cordeddu (Club de Ski; 39”59).

Categoria Cuccioli (U12) - Gigante – Nella competizione in rosa, successo della bolzanina tesserata in Veneto, Victoria Meneghetti (44”25). Al 18° posto Cherie Delphi Maquignaz (Club de Ski; 46”99); 23° Maya Moras (Club de Ski; 47”31); 32° Elisa Sertorelli (Club de Ski; 48”20). Nei maschietti, vince il milanese, tesserato in Veneto, Tommaso Zanardi (41291). In 8° posizione Federico Valente (Club de Ski; 43”63); 20° Pietro Seletto (Sc Azzurri del Cervino; 44”47); 30° Martino Moggi (45”14) e 33° Filippo Adami (Club de Ski; 45”43).