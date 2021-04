DA TORINO A MILANO, LE CITTÀ DEL GIRO ILLUMINATE DI ROSA

Ad un mese dalla Grande Partenza del Giro d'Italia 104, le città che ospiteranno le 21 tappe della corsa hanno illuminato di rosa i simboli che le rappresentano, dai monumenti alle piazze, passando per le vie e i luoghi più caratteristici. Enel, sponsor della Maglia Rosa, è anche partner di questa iniziativa. Il Giro d'Italia, organizzato da RCS Sport, partirà l'8 maggio da Torino, per concludersi a Milano il 30 maggio. Torino e la Regione Piemonte tornano così ad ospitare la Grande Partenza della Corsa Rosa a 10 anni di distanza dall’ultima volta, e in occasione del 160° Anniversario dell’Unità d’Italia.

La tomba di Dante Alighieri illuminata di rosa nella Basilica San Francesco a Ravenna. In occasione del settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta, Ravenna ospiterà la partenza della 13ª tappa.

Questi, tappa per tappa, sono i monumenti che si sono illuminati di rosa:

1ª tappa – 08/05/2021 – Torino - Torino (ITT): la Mole Antonelliana .

. 2ª tappa – 09/05/2021 – Stupinigi (Nichelino) - Novara: la Cupola di San Gaudenzio a Novara.

a Novara. 3ª tappa – 10/05/2021 – Biella - Canale: il Battistero a Biella e il Campanile della Chiesa Parrocchiale di San Vittore a Canale.

a Biella e il a Canale. 4ª tappa – 11/05/2021 – Piacenza - Sestola: Palazzo Farnese a Piacenza e la Rocca di Sestola .

a Piacenza e la . 5ª tappa – 12/05/2021 – Modena - Cattolica: Palazzo Ducale a Modena e la Fontana delle Sirene a Cattolica.

a Modena e la a Cattolica. 6ª tappa – 13/05/2021 – Grotte di Frasassi - Ascoli Piceno: Abbazia di San Vittore delle Chiuse (Grotte di Frasassi) e Palazzo dei Capitani ad Ascoli Piceno.

(Grotte di Frasassi) e ad Ascoli Piceno. 7ª tappa – 14/05/2021 – Notaresco - Termoli: Cattedrale di Santa Maria della Purificazione a Termoli.

a Termoli. 8ª tappa – 15/05/2021 – Foggia - Guardia Sanframondi: la Fontana del Sele a Foggia e il Castello Medievale di Guardia Sanframondi.

a Foggia e il di Guardia Sanframondi. 9ª tappa – 16/05/2021 – Castel di Sangro - Campo Felice: Basilica di Santa Maria Assunta a Castel di Sangro e la pista da sci di Campo Felice.

a Castel di Sangro e la di Campo Felice. 10ª tappa – 17/05/2021 – L'Aquila - Foligno: il Duomo di L'Aquila e il Ponte di Porta Firenze a Foligno.

di L'Aquila e il a Foligno. 11ª tappa – 19/05/2021 – Perugia - Montalcino: la Fontana Maggiore a Perugia e la Fortezza di Montalcino .

a Perugia e la . 12ª tappa – 20/05/2021 – Siena - Bagno di Romagna: Fonte Gaia (Piazza del Campo) a Siena e la Fontana delle Terme a Bagno di Romagna.

(Piazza del Campo) a Siena e la a Bagno di Romagna. 13ª tappa – 21/05/2021 – Ravenna - Verona: la Tomba di Dante Alighieri a Ravenna e il Balcone di Giulietta a Verona.

a Ravenna e il a Verona. 14ª tappa – 22/05/2021 – Cittadella - Monte Zoncolan: Porta Bassano a Cittadella e il Palazzo del Comune di Sutrio .

a Cittadella e il . 15ª tappa – 23/05/2021 – Grado - Gorizia: la Casa della Musica di Grado e il Castello di Gorizia .

di Grado e il . 16ª tappa – 24/05/2021 – Sacile - Cortina d'Ampezzo: il Campanile del Duomo di San Nicolò a Sacile e il Campanile di Cortina d'Ampezzo.

a Sacile e il di Cortina d'Ampezzo. 17ª tappa – 26/05/2021 – Canazei - Sega di Ala: il Sass Pordoi e la malga di Sega di Ala.

e la di Sega di Ala. 18ª tappa – 27/05/2021 – Rovereto - Stradella: la Campana dei Caduti a Rovereto e la Basilica di San Marcello in Montalino a Stradella.

a Rovereto e la a Stradella. 19ª tappa – 28/05/2021 – Abbiategrasso - Alpe di Mera: i Campanili di Abbiategrasso.

di Abbiategrasso. 20ª tappa – 29/05/2021 – Verbania - Valle Spluga (Alpe Motta): il Palazzo del Comune a Verbania e la Statua di Nostra Signora d'Europa sull'Alpe Motta.

a Verbania e la sull'Alpe Motta. 21ª tappa – 30/05/2021 – Senago - Milano (ITT): il Municipio di Senago e Palazzo Marino a Milano.

La Statua di Nostra Signora d’Europa all’Alpe Motta, in Valchiavenna. L'arrivo della 20ª tappa sarà proprio ai piedi della statua.





Il Balcone di Giulietta a Verona, città che ospiterà l'arrivo della 13ª tappa.





Il Campanile di Cortina d’Ampezzo, città di arrivo della 16ª tappa. Cortina sarà insieme a Milano una delle sedi delle Olimpiadi Invernali nel 2026.





Malga illuminata di rosa a Sega di Ala, arrivo in salita inedito per il Giro nella tappa 17.





Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. Il 30 Maggio, nella vicina Piazza Duomo, si concluderà l'edizione 104 del Giro d'Italia.