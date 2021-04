Sci alpino: A Sola e Pizzato il Gigante Fis di Champoluc

Gigante Fis di buon livello tecnico, ieri mattina, sulla Del Monte di Champoluc, organizzato dallo Sc Val d’Ayas, vinto da Beatrice Sola e da Matteo Pizzato.

Prime tre posizioni ‘freezate’ rispetto alla prima manche, con miglior crono in entrambe le discese e prima posizione per la trentina, e grande protagonista della stagione Giovani, Beatrice Sola (2’19”05), a precedere Alice Calaba (Sc Gressoney MR; 2’19”96) e la torinese Margherita Cecere (2’21”70). Scivola di due posizioni ed è settima Elisa Pilar Lucchini (Cse; 2’22”70); 9° Alice Mus (Sc Azzurri del Cervino; 2’24”08); 10°, 4° Aspiranti, Anna Cecilia Bianco (Sc Gressoney MR; 2’24”10); 13° Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB; 2’25”55); 16° Greta Boano (Sc Crammont MB; 2’28”01); 17° Sofia Carrel (Sc Crammont MB; 2’28”55).

Anche al maschile, prime tre posizioni identiche alla graduatoria al termine della prima manche, con il miglior crono in entrambe le manche e il gradino alto del podio per il padovano Matteo Pizzato (2’17”53) davanti alla coppia di finanzieri formata dal genovese, trapiantato al Sestriere, Matteo Franzoso (2’18”82) e dal teatino Gianlorenzo Di Paolo (2’19”26). In 12° posizione Alessandro Milanesi (Sc Chamolé; 2’21”76); 14° Peter Bieller (2’21”85); 17° Federico Vietti (Sc Pila; 2’22”52).