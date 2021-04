Sci: Pila condizioni invernali per il Memorial Fosson

Condizioni invernali a Pila, dove da venerdì a domenica si svolgerà il Memorial Fosson, ultimo appuntamento della stagione per le categorie Ragazzi e Allievi. Diversi sci club sono già in viaggio e arriveranno in Valle d’Aosta questa sera (mercoledì) per gli ultimi giri di allenamento e per testare i pendii di gara. Domani, alle 19, la riunione di giuria che aprirà ufficialmente l’undicesima edizione, poi tre giorni di confronti.

Definito il programma della manifestazione.

Venerdì i Ragazzi gareggeranno in due manche di slalom che varranno come due gare distinte, gli Allievi invece si sfideranno nel gigante “Energiapura Cup”, l’ultima prova del circuito Energiapura Children Series iniziato a Folgaria con l’Alpe Cimbra e proseguito poi al Monte Zoncolan (Campionati Italiani) e Abetone (Trofeo Pinocchio).

I migliori 30 atleti, al termine della prima manche, disputeranno anche la seconda manche che varrà solo per l’assegnazione dei punti Energiapura Children Series. Per il calcolo dello Ski Club Challenge verranno invece considerati solo i risultati della prima manche.

Sabato programmi invertiti.

Gli Allievi saranno impegnati nelle due gare di slalom, mentre i Ragazzi parteciperanno al gigante Energiapura Cup che per questa categoria si svolgerà a manche unica. Domenica il gran finale con un nuovo gigante per gli Allievi (una manche) e uno slalom tradizionale (2 manche, valevoli come una gara) per i Ragazzi.

Tutte le gare si svolgeranno sulle piste del Leissé e partiranno tra le 8.30 e le 9, orari sfalsati che consentiranno all’organizzazione di controllare al meglio l’affluenza agli impianti, in modo particolare della prima risalita. Anche quest’anno i vincitori del Challenge a squadre torneranno a casa con un pulmino Caravalle, in comodato d’uso gratuito fino all’inizio della prossima stagione, messo a disposizione da Volkswagen Veicoli Commerciali e Bonaldi Motori; poi numerosi altri premi firmati da Energiapura, Spm, Salomon e Giochi Preziosi.

Il Memorial Fosson, anche in una stagione così particolare, ha dunque trovato l’appoggio di partner ormai storici, inclusi Gros Cidac e Banca di Credito Cooperativo Valdostana, e il sostegno del Comune di Aosta e della Regione Autonoma Valle d’Aosta.