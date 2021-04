Sci alpino: allo Sc Crammont MB la Coppa Comune di Gressan a Pila

Sole, termometro sotto gli zero gradi e piste durissime, ieri mattina a Pila, ad accogliere i Baby, circuito Unicredit, impegnata nel Gigante delle Finali regionali di categoria. Sulla Bellevue i Baby 2 (anno 2011) e a imporsi sono stati Alicia Saltarelli e Camillo Budelli; sulla Leissé n. 13 i Baby 1 (anno 2012) e a conquistare il gradino alto del podio sono stati Estelle Fosson e Mattia Pedoja Maso. Organizzato dallo Sc Pila, in palio per la classifica per società, la Coppa Comune di Gressan è stata vinta dallo Sc Crammont MB, che ha preceduto il Club de Ski e il sodalizio organizzatore.

Baby 2 - Gigante – Al femminile, vittoria di Alicia Saltarelli (Club de Ski; 35”46) davanti a Alizée Bionaz (Sc Pila; 25”82) e Zoe Mosca Barberis (Sc Courmayeur MB; 37”21). Al quarto posto Rebecca Borri (Sc Chamolé; 37”30) e al quinto Miha Nex (Sc Aosta; 37”42). Nei maschietti, ancora Club de Ski Valtournenche sul gradino più alto del podio, grazie a Camillo Budelli (36”02) a precedere la coppia dello Sc Crammont MB composta daMattia Capellazzi (36”72) e Nicolas Meyseiller (38”81). In quarta posizione Matteo Bertazzi (Club de Ski; 36”85) e al quinto Tupac Bustos (Sc Crammont MB; 37”42). A livello di società, in questa categoria, la vittoria è andata al Club de Ski, seguito dallo Sc Pila e dallo Sc Aosta.

Baby 1 - Gigante – Nella competizione in rosa a imporsi è Estelle Fosson (Sc Aosta; 43”86) che ha preceduto Asia Joyeusaz (Club de Ski; 43”89) e Maelie Nicco (Sc Val d’Ayas; 45”29). Al quarto posto Maidel Lustrissy (Sc Crammont MB; 45”30) e quinta Adele Tessa Tiribelli (Sc La Thuile Rutor; 46”52). In campo maschile, vittoria di Mattia Pedoja Maso (SC Crammont MB; 45”01) seguito da Carlo Piccioni Zuncheddu (Sc La Thuile Rutor; 46”63) e dal compagno di sodalizio Simone Mochet (Sc Crammont MB; 47”70). Quarto posto a Diego Dematté (Sc Chamois; 48”08) e quinto a Joseph Formica (Sc Val d’Ayas; 48”91). A livello di società, in questa categoria, la vittoria è andata allo Sc Crammont MB, che ha preceduto lo Sc La Thuile Rutor e lo Sc Val d’Ayas.

La somma delle due classifiche per società, Baby 1 e Baby 2 ha premiato, come già scritto, lo Sc Crammont MB, che in sede ora avrà anche la Coppa Comune di Gressan.