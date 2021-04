Ciclismo: Il G. S. Lupi VdA alla Capoliveri Legend Xco

Accompagnati dagli allenatori Luca e Simone Masoni, sono stati convocati per la trasferta all’Isola d’Elba Paolo Costa e Andrea Vallet per gli esordienti 1, Andrea Gotta, Gregor Empereur e Thierry Philippot tra gli esordienti 2 e Gaia Tormena per gara Elite donne e Under 23.

Tra gli esordienti 1, grandissima prestazione di Andrea Vallet, che dopo una gara al cardiopalma chiude in quinta posizione, riuscendo a salire sul gradino più basso del podio. Molto bene anche Paolo Costa che raggiunge il traguardo in ventiseiesima posizione tra gli oltre settanta partenti.



Tracciato lungo e polveroso anche per gli esordienti 2 che hanno spolverato il terreno subito dopo i compagni più giovani. In quest’occasione i partenti erano più di ottanta e Thierry Philippot si è regalato una prestazione di alto livello e ottenendo un ottimo undicesimo posto, bravissimi anche Gregor Empereur (quarantaduesimo) e Andrea Gotta (settantatreesimo).



Tra le donne ha affrontato la sua gara con serenità Gaia Tormena, più esperta di competizioni rispetto ai suoi giovanissimi compagni di squadra e disponibile a dispensare consigli e incoraggiamenti. Tra le Elite Gaia ha concluso al ventiquattresimo posto, mentre è risultata undicesima tra le Under 23. Risultati di tutto rispetto che dimostrano il buon livello di preparazione che si sta delineando in vista degli appuntamenti futuri in programma nell’XCE, specialità in cui le ambizioni sono decisamente più alte.