Ciclismo: XCO nazionale, decima posizione per Gabriel Borre

Fine settimana di Pasqua in sella alla mountain bike per gli atleti della squadra agonistica del Cicli Lucchini. Ieri - sabato 3 aprile - Esordienti e Allievi hanno partecipato al cross country nazionale Elba Bike Legend, mentre due Juniores hanno gareggiato a Verona nella tappa dell’Italia Bike Cup.

A Capoliveri, negli Allievi 2, decima posizione per Gabriel Borre, a 3’06” da Davide Donati che ha vinto di misura dopo aver superato in volata Elian Paccagnella; terzo Federico Bartolini. Venticinquesimo l’altro valdostano Stefano Gerbaz e 34° Andrea Carbone. Negli Allievi 1 37° posto per Gilles Del Degan (+ 5’08”); successo di Nicholas Traversa su Tommaso Bosio e Marco Guercilena. Negli Esordienti 1 si è imposto Emanuele Savio, davanti a Nicola Bonati e Marco Rota; 45° Fabien Borre (+ 9’00”), 61° Erik Henriod e 62° Davide Savoia.

In campo femminile per il Cicli Lucchini ha partecipato solo Emilie Bionaz, diciottesima a 6’37” da Beatrice Temperoni, che ha preceduto Muriel Furrer ed Elisa Lanfranchi.