Sci alpino: Anaïs Lustrissy vince lo Slalom internazionale all’Abetone

I colori azzurri dominano la prima giornata, sia nei Ragazzi, sia negli Allievi, della 39° edizione del Trofeo Pinocchio Sci internazionale e Anaïs Lustrissy si ripete: dopo aver vinto lo Slalom delle finali nazionali, lunedì, ieri giovedì 1 aprile si è imposta, sempre tra i pali stretti, anche nella kermesse internazionale. Non ha concluso la seconda manche, nel Gigante Allievi, l’altra valdostana presente all’Abetone (Pistoia), Tatum Bieler.

Anaïs Lustrissy (Sc Crammont MB; 1’40”28) ha avuto la meglio, per 25/100, della slovena TijaRadelj (1’40”53) e, per 1”60, dell’aquilana Alessandra Di Sabatino (1’41”88), con quarta la vicentina, tesserata in Trentino, Marta Giaretta (1’44”49). A completare la prestazione delle italiane, sesta l’ampezzana Giulia Alverà (1’47”07). Al maschile, un solo atleta a difendere il tricolore, l’altoatesino David Castlunger (1’37”17) che conquista il gradino più alto del podio davanti allo sloveno Joza Smit (1’40”90) e all’ungherese Milna Schneider (1’41”36).

Nel Gigante Allievi femminile, non conclude la seconda parte di gara Tatum Bieler (Sc Gressoney MR), ma al vertice è doppietta azzurra grazie alla romana, tesserata in Veneto, Camilla Vani (1’53”44) a precedere la cuneese Sofia Mattio (1’53”70) e la slovacca Sophia Polak (1’53”81). In campo maschile, pokerissimo degli italiani, con primo il ‘solito’ trentino Sebastiano Zorzi (1’50”81) seguito dal trevigiano Edoardo Baldo (1’52”20) e dal bergamasco Lorenzo Gerosa (1’52”23). Completano la cinquina Michele Moretti e Jacopo Claudani.

Domani, seconda giornata e conclusione dell’edizione internazionale con l’inversione delle discipline: Gigante Ragazzi e Slalom Allievi.