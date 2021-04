Sci alpino: allo Sc La Thuile Rutor il Trofeo Casadei a Champoluc

Chiusura del circuito regionale Gros Cidac, questa mattina, sulla Del Monte di Champoluc, con il Gigante riservato alla categoria Allievi, vinto da Giorgia Collomb e Pietro Broglio., Organizzato dallo Sc Val d’Ayas, in palio per la classifica per società il Trofeo Casadei, conquistato dallo Sc La Thuile Rutor, a precedere proprio il sodalizio organizzatore, con terza posizione allo Sc Pila.

Giorgia Collomb (Sc La Thuile Rutor; 2’08”33) fa registrare di gran lunga il miglior crono in entrambe le manche e precede Martina Polletta (Sc Chamolé; 2’15”11) e Nicole Bionaz (Sc Pila; 2’16”01). In quarta posizione Marta Benedettini (Sc Val d’Ayas) e al quinto posto Anh Sala Frassini (Sc Aosta; 2’17”79).

Nella competizione maschile, primo e terzo gradino del podio allo Sc Courmayeur MB grazie a Pietro Broglio (2’06”79) e Filippo Martelli (2’07”60), egemonia spezzata dalla seconda posizione dell’atleta di casa, Hervé Quinson (Sc Val d’Ayas; 2’07”25). Al quarto posto Peter Corbellini (Club de Ski; 2’07”94) e quinto Matteo Vaglio (Sc Crammont MB; 2’08”14).

La stagione degli Allievi (e dei Ragazzi) non si conclude oggi; dal 9 all’11 aprile, sulle piste di Pila andrà in scena il Trofeo Fosson, giunto alla decima edizione e organizzato dallo Sc Aosta. Il programma: venerdì 9 aprile Gigante Allievi (valido come ultima prova dell’Energiapura Children Series) e Slalom Ragazzi; sabato 10, programmi invertiti con Ragazzi impegnati nel Gigante (anche questo valido come ultima prova dell’Energiapura Children Series) e Slalom Allievi; domenica 11, Gigante Ragazzi e Slalom Allievi.