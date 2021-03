Scilpinismo: Bene Nadir Maguet nella sprint finali Coppa Mondo

Arrivano sette podi per l’Italia nella prima giornata delle finali di Coppa del mondo che si sono aperte a Madonna di Campiglio (Tn). In programma c’era una sprint, che nella categoria femminile under 20 ha registrato il secondo e terzo posto di Samantha Bertolina e Lisa Moreschini, precedute solamente dalla svizzera Caroline Ulrich. Successo elvetico anche in campo maschile dove Matteo Favre ha preceduto l’azzurro Rocco Baldini e il compagno di squadra Tobias Donnet.

Nelle categoria under 23 Giulia Murada ha ottneuto un bellissimo successo fra le donne, dove ha preceduto le francesi Manon Anselmet e Marie Pollet-Villard, mentre Giovanni Rossi è giunto secondo nella finale maschile dietro allo svizzero Arno Lietha, terzo posto per lo spagnolo Pau Coll Turrà.

Infine nella categoria seniores, la più attesa, Nicolò Ernesto Canclini ha ottenuto un buon secondo posto dietro allo svizzero Arno Lietha e davanti a francese Thibault Anselmet. Il francese ha rosicchiato altri punti al leader della generale Robert Antonioli, sempre primatista ma adesso con soli 11 punti di vantaggio: 653 contro 642. Fra le donne seconda piazza per Mara Martini, superata dalla slovacca Marianna Jagertnikova, terza la svizzera Marianne Fatton. Venerdì 26 marzo è in programma la vertical race, chiusura domenica 28 marzo con le gare individuali.

Ordine d’arrivo sprint maschile seniores Madonna di Campiglio (Ita):

1. Arno Lietha (Svi)

2. Nicolò Ernesto Canclini (Ita)

3. Thibault Anselmet (Fra)

5. Robert Antonioli (Ita)

6. Nadir Maguet (Ita)

9. Giovanni Rossi (Ita)

13. Michele Boscacci (Ita)

14. Andrea Prandi (Ita)

Ordine d’arrivo sprint femminile seniores Madonna di Campiglio (Ita):

1. Marianna Jagercikova (Svk)

2. Mara Martini (Ita)

3. Marianne Fatton (Svi)

8. Giulia Compagnoni (Ita)

19. Giulia Murada (Ita)

11. Alba De Silvestro (Ita)

14. Ilaria Veronese (Ita)

18. Giorgia Felicetti (Ita)

Ordine d’arrivo sprint femminile under 23 Madonna di Campiglio (Ita):

1. Giulia Murada (Ita)

2. Manon Anselmet (Fra)

3. Marie Pollet-Villard (Fra)

4. Giorgia Felicetti (Ita)

Ordine d’arrivo sprint maschile under 23 Madonna di Campiglio (Ita):

1. Arno Lietha (Svi)

2. Giovanni Rossi (Ita)

3. Pau Coll Turrà (Spa)

5. Andrea Prandi (Ita)

Ordine d’arrivo sprint femminile U20 femminile Madonna di Campiglio (Ita):

1. Caroline Ulrich (Svi)

2. Samantha Bertolina (Ita)

3. Lisa Moreschini (Ita)

6. Katia Mascherona (Ita)

Ordine d’arrivo sprint maschile U20 maschile Madonna di Campiglio (Ita):

1. Matteo Favre (Svi)

2. Rocco Baldini (Ita)

3. Tobias Donnet (Svi)

7. Luca Tomasoni (Ita)

10. Alessandro Rossi (Ita)