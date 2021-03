Sci: Tatum Bieler argento nello slalom agli Italiani Allievi

Jacopo Claudani si è laureato campione italiano allievi nello slalom maschile dei Campionati Italiani Children che si è disputato allo Zoncolan, per l’organizzazione dello Sci Club Monti Dauda. Il portacolori dello Sci Club Val Palot ha concluso le due manches in programma con il tempo di 1’22″17, che ha preceduto il bergamasco Gabriele Lenuzza (Ski Orobie), argento grazie ad una bel recupero nella seconda parte di gara, che lo ha visto risalire di cinque posizioni. Terzo posto per il valdostano Matteo Vaglio del Cramont Mont Blanc, anche lui autore di un bel recupero dalla decima posizione. Appena fuori dal podio Edoardo Simonelli, che ha perduto una posizione rispetto a metà gara, mentre Tomas Deambrogio è finito quinto e Seba Zorzi sesto. La graduatoria di combinata ha registrato il trionfo del trentino Sebastiano Zorzi (Fiemme Ski Team) davanti allo stesso Claudani, terzo posto per l’altro trentino Amedeo Malossini (Falconeri Ski Team).

Lo slalom femminile ha invece registrato l’ennesimo trionfo della piemontese Lara Colturi (Golden Team Ceccarelli), dominatrice fra i pali stretti con il tempo di 1’23″24 davanti alla valdostana Tatum Bieler (Gressoney Monte Rosa) e alla lecchese Sofia Parravicini (Sci Club Lecco). Colturi si è logicamente assicurata pure la classifica di combinata davanti a Parravicini, terza posizione per la trentina Ludovica Righi (Edelweiss Tnt).

Ordine d’arrivo SL maschile Campionati Italiani Allievi Zoncolan (Ud)

Ordine d’arrivo AC maschile Campionati Italiani Allievi Zoncolan (Ud)

Ordine d’arrivo SL femminile Campionati Italiani Allievi Zoncolan (Ud)

Ordine d’arrivo AC femminile Campionati Italiani Allievi Zoncolan (Ud)

