Sci alpino: A Vuillermoz e Chiapello il Gigante del ‘Pinocchio’ a Courmayeur

Cuccioli 1 (anno 2010) impegnati, questa mattina, sulla pista Checrouit di Courmayeur nel Gigante valido quale selezione regionale del Trofeo Pinocchio, organizzato dallo Sc Courmayeur MB e vinto da Anaïs Vuillermoz Curiat e Umberto Chiapello. Per questa categoria il contingente valdostano per le finali nazionali dell’Abetone (Pistoia) – in programma dal 27 al 30 marzo – è di cinque donne e sette maschi.

Nella competizione femminile, successo di Anaïs Vuillermoz Curiat (Sc Aosta; 37”79) a precedere Alyssa Borroni (Sc Crammont MB; 38”39) e Cherie Delphi Maquignaz (Club de Ski Valtournenche; 38”56). Al quarto posto Maria Laura Pene Vidari (Sc Courmayeur MB; 38”93) e quinta Maya Moras (Club de Ski Valtournenche; 39”09).

Al maschile, tripletta dello Sc Crammont MB, grazie a Umberto Chiapello (38”18), Matteo Marino (38”27) e Lorenzo Rossi (38”83). In quinta posizione Filippo Francesco Adami (Club de Ski Valtournenche; 38”87) e in quinta Pietro Seletto (Sc Azzurri del Cervino; 39”39). Conquistano il pass per le finali dell’Abetone anche Mario Leone D’Ippolito (39”46) e Tommaso Tadolini (39”!7), entrambi tesserati per lo Sc Crammont MB.

Il programma sulle nevi pistoiesi: sabato 27 marzo, Baby 1 e 2; 28 marzo, Cuccioli 1 e 2; 29 marzo, Slalom Ragazzi e Gigante Allievi; 30 marzo, Gigante Ragazzi e Slalom Allievi.