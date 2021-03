Federica Brignone è campionessa italiana di slalom a Livigno. E’ l’ottavo titolo per la valdostana

Ottavo titolo nazionale per Federica Brignone, il primo nello slalom dopo averne già vinti 4 in gigante, 2 in combinata e 1 in superG. La 30enne dei Carabinieri si è imposta oggi a Livigno fra i “rapid gates”. Seconda a metà gara, la valdostana ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda frazione, chiudendo in 1’32″59, con 34 centesimi di vantaggio su Vera Tschurtschenthaler, 23enne del Gsiesertal, e per 67 su Vivien Insam, 23 anni delle Fiamme Oro, al comando a metà gara.

Completano la top five Anita Gulli, quarta a 1″06 e Martina Peterlini, quinta a 1″21.

Ordine d’arrivo SL femminile CIA Livigno:

http://live.fis-ski.com/lv-al7215.htm#/ranking

L’albo d’oro dei Campionati Italiani Assoluti di slalom femminile:

https://www.fisi.org/?p=88541