Sci alpino: CdM, Brignone 17esima e Mathiou 19esima nello Slalom di Lenzerheide

Slalom delle finale della Coppa del Mondo di Sci alpino femminile, ieri, a Lenzerheide (Svizzera), vinto dall’austriaca Katharina Liensberger, con Federica Brignone che conclude al diciassettesimo posto e, all’esordio nella massima competizione mondiale, Sophie Mathiou chiudere diciannovesima e mettere in cascina preziosi punti.

Fa segnare il miglior tempo in entrambe le manche e conquista il gradino alto del podio l’austriaca Katharina Liensberger (1’49”77), lasciando distanti le avversarie: seconda, in risalita di una posizione la statunitense Mikaela Shiffrin (1’51”01) e, in rimonta di due piazze, la svizzera Michelle Gisin (1’51”72). Scivola di tre posizioni rispetto al prima manche ed è 17° Federica Brignone (Cs Carabinieri; 1’54”15); 21° a metà gara, è 19° all’esordio in Coppa del Mondo Sophie Mathiou (Cs Carabinieri; 1’56”66). Decima al termine della prima manche, inforca nella seconda Irene Curtoni (Cse), che ha annunciato l’addio alle competizioni; non ha concluso la prima manche Marta Bassino (Cse).