Sci: Angelini e Antonioli sono i nuovi campioni italiani Aspiranti di discesa

Greta Angelini (sci club Chamolé) è la nuova campionessa italiana Aspiranti di discesa. La gara si è disputata a Pila ed era valida anche come tappa di GP Italia della categoria.

Angelini ha chiuso con il tempo di 1’20″59, con 49 centesimi di vantaggio rispetto a Martine Brumin, 18enne dello sci club Aosta, e 62 rispetto a Melissa Astegiano, 17enne dell’Equipe Limone.

E’ il bormino Jacopo Antonioli che si aggiudica lo scudetto nella discesa maschile. Il 17enne dello sci club Bormio stacca tutti con il tempo di 1’16″76, precedendo Gabriel Stader, 18enne del Sarntal, per 74 centesimi, e Max Perathoner, 18enne delle Fiamme Gialle, per 92. Anche in questo caso la gara era valida per la classifica GP Italia.

Ordine d’arrivo Campionati italiani Aspiranti / GP Italia DH femminile Pila:

http://live.fis-ski.com/lv-al5700.htm#/short

Ordine d’arrivo DH maschile Campionati Italia Aspiranti / GP Italia Pila:

http://live.fis-ski.com/lv-al0799.htm#/short