La stagione dello sci di fondo si chiude a Primiero: dal 26 al 28 marzo gli Italiani Assoluti e Giovani

Tutti i top del movimento nazionale del fondo, si confronterà per tre giorni sulle piste del Centro del fondo di Passo Cereda, supportata dall’organizzazione affidata al collaudato staff dell’Unione Sportiva Primiero San Martino.

Giovedì 25 marzo gli atleti potranno testare le piste di Passo Cereda, dove venerdì 26 marzo verranno assegnati i titoli della 10 km femminile e della 15 km maschile in tecnica classica per le categorie senior e under 23, con partenze intervallate.

Sabato 27 marzo, invece, toccherà alle staffette. Il programma, in questo caso, prevede una 3×5 km femminile (una frazione in tecnica classica e due in tecnica libera) e una 4×7,5 km maschile per la categoria Giovani, mentre per i senior ci sarà una prova con due frazioni al maschile (7,5 km in tecnica classica e altrettanti in skating) e una al femminile (5 km in tecnica libera).

Domenica 28 marzo, infine, si terranno le gare distance mass start in tecnica libera, con la 50 km senior maschile e la 30 km senior femminile.

Ci sarà spazio anche per le gare giovanili, anch’esse tutte in skating. Per gli under 16 è prevista una 7,5 km femminile e una 10 km maschile, per gli under 20 una 10 km femminile e una 20 km maschile, per gli under 20 una 20 km femminile e una 30 km maschile.