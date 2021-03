Sci alpino: A Saltarelli e Bertazzi il Gigante Baby2 di Champoluc

Circuito regionale Unicredit protagonista, sabato 13 marzo, sulla Plan de la Sal di Champoluc Frachey, con il Gigante riservato ai Baby 2 (anno 2011), organizzato dallo Sc Val d’Ayas con il Club de Ski Valtournenche che fa doppietta, grazie a Alicia Saltarelli e Matteo Bertazzi. In palio, per la classifica per società per somma di tempi, il Trofeo Pulverit, che sarà assegnato domani, in combinata con i risultati della gara dei Baby 1 (anno 2012), in programma, a partire dalle 10.30, di nuovo a Champoluc.

Nella gara femminile, successo di Alicia Saltarelli (Club de Ski Valtournenche; 36”85) davanti a Emma Bottani (Sc Chamolé) e a Zoe Mosca Barberis (Sc Courmayeur MB) seconde ex-æquo, con il crono di 39”91. Al quarto posto troviamo Alizée Bionaz (Sc Pila; 39”93) e al quinto Sofia Gorret (Club de Ski Valtournenche; 40”77).

Nei maschietti, vittoria di Matteo Bertazzi (Club de Ski; 38”36) a precedere la coppia dello Sc Crammont MB composta da Nicolas Meyseiller (38”810) e Mattia Capellazzi (39”22). Quarto Luca Trombini (Sc Val d’Ayas; 39”25) e quinto Camillo Budelli (Club de Ski; 39”71).