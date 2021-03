Scialpinismo: Nadir Maguet convocato per Mondiali Lunga Distanza di Areches Beaufort

Il valdostano di Torgnon Nadir Maguet è stato convocato in nazionale azzurra per i campionati mondiali Lunga Distanza in programma a Areches Beaufort.

Gli atleti dovranno affrontare 3 salite e 3 discese ed almeno una sezione a piedi con gli sci legati allo zaino. La durata è, normalmente, da un’ora e mezza a due ore e coprono un dislivello positivo massimo sempre a seconda della categoria

Con delibera del Presidente n.224 del 2 Marzo 2021, sono stati ufficializzati i convocati per le gare del Campionato Mondiale Lunga Distanza ad Areches Beaufort (FRA), dal 10 al 12 marzo 2021.

Senior Maschile

Antonioli Robert

Boffelli William

Boscacci Michele

Eydallin Matteo

Lenzi Damiano

Magnini Davide

Maguet Nadir

Oberbacher Alex

Senior Femminile

Compagnoni Giulia

De Silvestro Alba

Martini Mara

Murada Giulia

Tomatis Katia

Veronese Ilaria