Nuoto: Buone prestazioni dell'Aosta Nuoto in vasca da 50' metri

Le ragazze anni 2008 e 2007 hanno gareggiato con una classifica unica, non divisa per anno di nascita, mentre per i ragazzi il regolamento ha previsto una classifica per il 2007 (Ragazzi 14) e una per le annate 2006 e 2005.

Per la ASD Aosta Nuoto Coach Edoardo Giovannetti ha convocato: Rebecca Di Donato, Giada Dujany, Denise Marrocu, Beatrice Mazzone, Elena Navarretta, Lin Pigliacelli, Chiara Seminara, Gaia Cristina Valenti, Leonardo Casali, Pietro Cerrato, Tommaso Coletta, Andrea Macrì, Carlo Molino e Mattia Savoia.

Gli atleti valdostani si sono misurati in una vasca da 50 metri a loro in parte estranea in quanto hanno la possibilità di allenarsi in un impianto con tali caratteristiche solo durante l’estate presso la piscina scoperta di Aosta, diversamente dai colleghi torinesi che dispongono di tali strutture anche indoor.

Prestazioni importanti per Pigliacelli nei 200 m farfalla con un tempo 2.41.49 che le ha permesso di giungere nona assoluta e nei 100 m stile libero dove con il tempo di 1.05.73 è giunta 22esima su 109 partecipanti; Valenti settima nei 100 m dorso con 1.12.76, nona sia nei 400 m stile libero con 4.52.49 sia nei 100 m stile libero con 1.03.77. Navarretta nuota i 50 m stile libero in 31.78 e i 100 m stile libero in 1.11.48, entrambi i sui suoi migliori tempi, Dujany si migliora nei 50 m stile libero con 32.05 e sui 200 m stile libero con 2.30.53 e Marrocu nuota il personale sia sui 50 m sui 100 m stile libero.

Tra i maschi Coletta sigla il suo record personale sia sui 50 m stile libero con 30.01 sia sui 100 m stessa specialità con il tempo di 1.04.78, Savoia sui 50 m stile libero prende la 28esima posizione con 29.99, Cerrato 43esimo nei 100 m stile libero con 1.00.57.

Prossimo impegno per i nuotatori dell’Aosta Nuoto nei giorni 13 e 14 marzo per la “4’ Prova di qualificazione regionale per il campionato italiano assoluto primaverile” valida come campionato regionale di categoria in vasca lunga, per le categorie Juniores, Cadetti e Seniores.