Ciclismo: Alla Strade Bianche Van Aert contro tutti, Van Vleuten per la storia

Oggi, sabato 6 marzo, sfida tra le Crete Senesi: il vincitore dell'edizione 2020 Wout van Aert è uno dei principali favoriti insieme al campione del mondo Julian Alaphilippe (vincitore 2019) e Mathieu van der Poel, Campione del Mondo di Ciclocorss. Tra le donne Annemiek Van Vleuten, vincitrice delle ultime due edizioni, cerca il tris per incidere il suo nome su un tratto di Strade Bianche. A contenderle il successo ci saranno la Campionessa del Mondo su strada Anna van der Breggen e la Campionessa Italiana Elisa Longo Borghini, vincitrice dell'edizione 2017 di questa corsa.

Tra gli uomini saranno al via i vincitori delle ultime due edizioni Wout van Aert (Jumbo-Visma) - all'esordio su strada in questa stagione - e Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step).



Tra gli altri corridori che daranno battaglia sulle Crete senesi anche Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), Davide Ballerini (Deceuninck - Quick-Step) - vincitore sabato della Omloop Het Nieuwsblad, Tadej Pogačar (UAE-Team Emirates), Jakob Fuglsang (Astana - Premier Tech), João Almeida (Deceuninck - Quick-Step), Tim Wellens (Lotto Soudal), Greg Van Avermaet (AG2R Citroën Team), Simon Yates (Team BikeExchange), Bauke Mollema (Trek - Segafredo), Egan Bernal (INEOS Grenadiers), Alberto Bettiol (EF Education - Nippo) e Alejandro Valverde (Movistar Team). Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers) andrà a caccia del tris, per entrare nella storia della corsa eguagliando i tre successi di Fabian Cancellara (2008, 2012 e 2016). Qualora dovesse riuscirci, gli verrebbe intitolato un tratto delle Strade Bianche che porterebbe per sempre il suo nome.



Tra le donne Annemiek Van Vleuten (Movistar Team), vincitrice delle ultime due edizioni, cerca il tris per la storia: sarebbe la prima donna a riuscire nell'impresa.

Tra le altre contendenti per la vittoria anche la campionessa del mondo su strada Anna Van Der Breggen (SD Worx), l’azzurra Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo Women), Katarzyna Niewiadoma (Canyon Sram Racing), Marta Bastianelli (Alé Btc Ljubljana), Ellen Van Dijk (Trek-Segafredo Women), Marianne Vos (Team Jumbo-Visma Women), Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope) e Elisa Balsamo (Valcar - Travel & Service).



Le pillole statistiche

Una Classica per giovani – Fabian Cancellara è l’unico atleta ad aver vinto la Strade Bianche dopo il raggiungimento del 30° compleanno: nel 2012 e 2016. Il vincitore più giovane è anche l’unico italiano nell'albo d’oro: Moreno Moser, 22 anni nel 2013. Nelle donne, solo un'atleta ha vinto la Strade Bianche dopo aver compiuto 30 anni: Annemiek van Vleuten, a 36 e 37 anni. La più giovane vincitrice fu Elisa Longo Borghini, 25 anni nel 2017, anche lei unica italiana nel albo d’oro.



Doppietta solo per le donne - In 14 edizioni maschili, nessun atleta è mai riuscito ad imporsi per due anni di seguito. Invece nella prova femminile, l’olandese Annemiek van Vleuten ha vinto le ultime due edizioni.