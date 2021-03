Tutte le medaglie vinte dall’Italia degli sport invernali nel 2021

L’Italia degli sport invernali ha messo in bacheca sinora 44 medaglie: 15 nei Mondiali senior, 7 nei Mondiali junior, 4 nei Mondiali Giovani, 5 nei Mondiali U23, 4 nei Mondiali U20, 2 nei Mondiali U18, 1 agli Europei senior e 6 agli Europei junior. Ecco il dettaglio:

Mondiali Senior

Sci Alpino (2)

Oro – Marta Bassino – Gigante Parallelo – Cortina d’Ampezzo, 16/02/2021

Argento – Luca De Aliprandini – Gigante – Cortina d’Ampezzo, 19/02/2021

Snowboard (3)

Argento – Roland Fischnaller – PGS – Rogla, 01/03/2021

Argento – Moioli/Sommariva – SBX Team mixed – Idre Fjall, 12/02/2021

Argento – Michela Moioli – SBX – Idre Fjall, 11/02/2021

Slittino naturale (6)

Oro – Lanthaler/Gruber – Team Mixed – Umhausen, 14/02/2021

Oro – Evelyn Lanthaler – Singolo – Umhausen, 13/02/2021

Oro – Pigneter/Clara – Doppio – Umhausen, 13/02/2021

Argento – Alex Gruber – Singolo – Umhausen, 14/02/2021

Argento – Lambacher/Lambacher – Doppio – Umhausen, 13/02/2021

Bronzo – Patrick Pigneter – Singolo – Umhausen, 14/02/2021

Sci Alpinismo (4)

Oro – Canclini/Boscacci/Antonioli/Maguet – Staffetta maschile – La Massana (And), 03/03/2021

Oro – Veronese/De Silvestro/Martini – Staffetta femminile – La Massana (And), 03/03/2021

Bronzo – Mara Martini – Sprint – La Massana (And), 02/03/2021

Bronzo – Nadir Maguet – Sprint – La Massana (And), 02/03/2021

Mondiali Junior

Sci Alpino (2)

Oro – Giovanni Franzoni – SuperG – Bansko, 03/03/2021

Argento – Giovanni Franzoni – Gigante – Bansko, 04/03/2021

Biathlon (3)

Argento – Rebecca Passler – Sprint – Obertilliach, 02/03/2021

Bronzo – Rebecca Passler – Pursuit – Obertilliach, 03/03/2021

Bronzo – Beatrice Trabucchi – Individuale – Obertilliach, 28/02/2021

Combinata nordica (1)

Bronzo – Bortolas/Sieff/Dejori/Mariotti – Staffetta mista – Lahti, 12/02/2021

Fondo (1)

Bronzo – Longo/Chiocchetti/Sclisizzo/Barp – Staffetta maschile – Vuokatti, 13/02/2021

Mondiali Giovani

Biathlon (4)

Argento – Beatrice Trabucchi – Pursuit – Obertilliach, 03/03/2021

Argento – Fabio Piller Cottrer – Sprint – Obertilliach, 01/03/2021

Argento – Linda Zingerle – Sprint – Obertilliach, 01/03/2021

Bronzo – Linda Zingerle – Pursuit – Obertilliach, 03/03/2021

Mondiali U23

Sci Alpinismo (5)

Oro – Giulia Murada – Vertical – La Massana (And), 04/03/2021

Oro – Sebastien Guichardaz – Vertical – La Massana (And), 04/03/2021

Oro – Giulia Murada – Sprint – La Massana (And), 02/03/2021

Argento – Giorgia Felicetti – Vertical – La Massana (And), 04/03/2021

Bronzo – Giorgia Felicetti – Sprint – La Massana (And), 02/03/2021

Mondiali U20

Sci Alpinismo (4)

Oro – Samantha Bertolina – Vertical – La Massana (And), 04/03/2021

Argento – Bertolina/Colombini/Tomasoni – Staffetta – La Massana (And), 03/03/2021

Argento – Samantha Bertolina – Sprint – La Massana (And), 02/03/2021

Bronzo – Lisa Moreschini – Sprint – La Massana (And), 02/03/2021

Mondiali U18

Sci Alpinismo (2)

Bronzo – Luca Vanotti – Vertical – La Massana (And), 04/03/2021

Bronzo – Nicole Valli – Sprint – La Massana (And), 02/03/2021

Europei Senior

Slittino artificiale (1)

Bronzo – Dominik Fischnaller – Singolo – Sigulda, 09/01/2021

Europei junior

Skeleton (2)

Argento – Amedeo Bagnis – Singolo – Igls, 19/02/2021

Argento – Alessia Crippa – Singolo – Igls, 18/02/2021

Slittino naturale (4)

Oro – Fabian Brunner – Singolo – Jaufental, 01/02/2021

Oro – Gruber Genetti/Unterholzner – Doppio – Jaufental, 01/02/2021

Argento – Daniel Gruber – Singolo – Jaufental, 01/02/2021

Bronzo – Hannes Unterholzner – Singolo – Jaufental, 01/02/2021