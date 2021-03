Scialpinismo: Nadir Maguet bronzo nella sprint dei Mondiali di La Massana

Nella categoria senior, il titolo femminile va alla svizzera Marianne Fatton, che precede la slovacca Marianna Jagercikova e l’azzurra Mara Martini, che conquista un bel bronzo.

Fra le Espoir l’oro va a Giulia Murada, dominatrice della stagione, davanti alla francese Marie Pollet-Villard e all’altra azzurra Giorgia Felicetti.

Fra gli uomini, vince la categoria senior lo svizzero Iwan Arnold, davanti allo spagnolo Oriol Cardona Coll e all’azzurro Nadir Maguet. Arno Lietha vince l’oro nella categoria Espoir, davanti al compatriota elvetico Patrick Perreten e allo spagnolo Pau Coll Turra.

Tre medaglie italiane anche a livello giovanile nella sprint. Nella categoria under 20 femminile, Samantha Bertolina e Lisa Moreschini si sono classificate al secondo terzo posto nella gara vinta dalla svizzera Caroline Ulrich, mentre in campo maschile il francese Noè Frogier ha messo in fila gli svizzeri Robin Bussard e Matteo Favre. Fra gli under 18 si registra invece il terzo posto di Nicole Valli, battuta dalla francese Louise Trincaz e dalla spagnola Ares Trra Gendrau, fra gli uomini l’austriaco Julian Tritscher ha preceduto lo svizzero Jon Kistler e il tedesco Finn Hosch.

Classifica Senior femminile Mondiali La Massana (And)

1. Marianne Fatton (SUI)

2. Marianna Jagercikova (SVK)

3. Mara Martini (ITA)

Classifica U23 femminile Mondiali La Massana (And)

1. Giulia Murada (ITA)

2. Marie Pollet-Villard (FRA)

3. Giorgia Felicetti (ITA)

Classifica Senior maschile Mondiali La Massana (And)

1. Iwan Arnold (SUI)

2. Oriol Cardona Coll (ESP)

3. Nadir Maguet (ITA)

Classifica U23 maschile Mondiali La Massana (And)

1. Arno Lietha (SUI)

2. Patrick Perreten (SUI)

3. Pau Coll Turra (ESP)

Ordine d’arrivo sprint femminile Mondiali U20 La Massana (And):

1. Caroline Ulrich (SUI)

2. Samantha Bertolina (ITA)

3. Lisa Moreschini (ITA)

Ordine d’arrivo sprint femminile Mondiali U18 La Massana (And):

1. Louise Trincaz (FRA)

2. Ares Torra Gendrau (ESP)

3. Nicole Valli (ITA)

Ordine d’arrivo sprint maschile Mondiali U20 La Massana (And):

1. Noé Rogier (FRA)

2. Robin Bussard (SUI)

3. Matteo Favre (SUI)

Ordine d’arrivo sprint maschile Mondiali U18 La Massana (And):

1. Julian Tritscher (AUT)

2. Jon Kistler (SUI)

3. Finn Hösch (GER)