Sci alpino: A Teroni e Bacher il Gigante Fis Junior di Champoluc

Gigante Fis Junior, ieri mattina, a Champoluc/Frachey valido per il circuito regionale Cva Energie, organizzato dallo Sc Val d’Ayas e vinto dalla genovese del Mondolé Ski, Chiara Teroni, e dall’altoatesino Jonas Bacher.

Condizioni ideali – sole, visibilità perfetta, termometro a poco di dieci gradi sotto zero e pista in ottime condizioni d’innevamento – sulla Del Monte dove, nella competizione femminile, fa registrare il miglior crono in entrambe le manche la genovese del Mondolé Ski, Chiara Teroni (2’19”96), che precede Carole Agnelli (Club de Ski; 2’19”96) e Alice Calaba (Sc Gressoney MR; 2’23”25), atlete che occupano per il podio Juniores. Dal quarto al sesto posto le tre migliori della graduatoria Aspiranti: Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB; 2’23”41), in recupero dall’ottava posizione di metà gara, Anna Cecilia Bianco (Sc Gressoney MR; 2’24”88) e Greta Boano (Sc Crammont MB; 2’24”90).

Tripletta altoatesina al maschile, capeggiata dal carabiniere Jonas Bacher (2’16”73; miglior tempo in entrambe le manche), su Raffael Hopfgartner (2’18”94) e Matthias Comploj (2’18”07), con quarto, recuperando nove posizioni rispetto a metà gara, Emile Boniface (SC Chamolé; 2’19”69), tutti atleti della categoria Juniores. Dal quinto al settimo posto il podio Aspiranti: l’altoatesino Diego Nogler Kostner (2’19”80), Philippe Quey (Sc Val d’Ayas; 2’20”10) e Jacques Belfrond (Sc Crammont MB; 2’20”26),

Oggi si replica, sempre sulla Del Monte di Champoluc/Frachey, con un Gigante Fis, organizzato dallo Sc Val d’Ayas e valido per il circuito regionale Cva Energie.