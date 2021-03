Nuoto: Positiva ripresa attività agonistica dei giovani Aosta Nuoto

La “1’ Prova di qualificazione regionale per il Trofeo delle Regioni” ha permesso ai sei atleti convocati della ASD Aosta Nuoto di misurarsi contro il cronometro nel mezzo di una stagione che sta procedendo a singhiozzi.

Presso il Palazzo del Nuoto di Torino, ove si sono svolte le gare a porte chiuse e i nuotatori sono stati divisi in due concentramenti al fine di rispettare il protocollo COVID-19, la Coach Noemi Iannaccone ha portato in gara Coletta Angelica, Désandré Corinne, Furfaro Aurora, Espositi Matteo, Miserocchi Lorenzo Kwesi e Navarretta Tommaso.

I giovani atleti hanno risposto con entusiasmo e hanno dimostrato che nonostante le difficoltà (dal mese di ottobre la piscina regionale di Aosta è chiusa e i nuotatori sono costretti ad allenarsi presso l’impianto di Saint-Vincent) e grazie all’impegno costante è possibile ottenere tempi di tutti rispetto: con determinazione Angelica Coletta (classe 2009) ha nuotato i 50 m rana in 47.60 e i 100 m stile libero in 1.24.70; la giovane Désandré (classe 2010) ha nuotato i 100 m stile libero in 1.14.40 giungendo sesta assoluta tra tutte le atlete del 2010 presenti nei due concentramenti, ottimo anche il tempo di 36.20 nei 50 m farfalla, grazie al quale è stata la più veloce del suo anno. Brava e coraggiosa anche Aurora Furfaro che ha nuotato i 50 m rana in 1.01.90 e i 50 m stile libero in 40.70.

Tra i maschi, Matteo Espositi (classe 2009) ha fermato il tempo sui 50 m rana in 40.20 giungendo quarto del suo anno nei due concentramenti e sui 100 m misti ha timbrato un bel 1.19.90. Lorenzo Miserocchi (classe 2008) ha nuotato il suo migliore tempo sui 100 m misti con 1.22.50 e un buon 36.10 sui 50 m farfalla; Navarretta Tommaso (classe 2008) ha fermato il crono sui 50 m rana con 38.80 e i 100 m stile libero in 1.08.10, entrambe le sue migliori prestazioni.

Prossimo impegno per i nuotatori dell’Aosta Nuoto nei giorni 6 e 7 marzo per la “4’ Prova di qualificazione regionale per il campionato italiano assoluto primaverile” valida come campionato regionale di categoria in vasca lunga, riservato alla categoria ragazzi.