Ciclismo: Challancin e Agostinacchio in evidenza nella Junior Series di Banyoles

Buon esordio stagionale degli atleti valdostani impegnati, sabato e domenica, nella Copa Catalana, a Banyoles (Spagna), anche tappa dell’Uci Junior Series – gara con quasi 120 atleti al via e, tra questi, anche Giulia Challancin, Filippo Agostinacchio e Matteo Siffredi (Scott Libarna).

In gara sabato, nella categoria Open, successo della britannica Evie Richards (1h 19’52”), con decima di Martina Berta (1h 22’55”; a 3’03”). In 44° posizione, 13° alla prima uscita nella nuova categoria, gli Under 23, Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta; 1h 35’08”).

Negli Juniores Donne, tripletta francese grazie a Line Burquier (1h 05’35”) a precedere Olivia Onsti (a 6”) e Tatiana Tournut (a 1’12”). Quarta posizione di Giulia Challancin (1h 07’17”; a 1’42”).

Al maschile, a imporsi è il transalpino Lucas Grieco (1h 11’03”) che ha la meglio in volata dello spagnolo Francesc Barber (1h 11’04”) con terzo il francese Adrien Boichis (a 1’17”). Sesto posto di Filippo Agostinacchio (1h 12’30”; a 1'272); 8° Matteo Siffredi (1h 12’57”; a 1’54”).

MountainBike

Numerosa partecipazione, ieri, a Campochiesa (Albenga; Savona) per l’Xco Nazionale giovanile – Coppa Città di Albenga -, dov’erano presenti atleti valdostani. Negli Allievi secondo anno, vittoria di Davide Donati (Monticelli; 43’49”). Al 10° posto Gabriel Borre (Cicli Lucchini; a 3’30”); 13° Etienne Grimod (Scott Libarna Xco; a 3’42”); 15° Stefano Gerbaz (Cicli Lucchini; a 3’56”); 26° Andrea Carbone (Cicli Lucchini; a 4’46”); 40° Simone Bettarelli (Vc Courmayeur MB; a 7’07”). Negli Allievi primo anno a imporsi è Nicholas Travella (Cicli Fiorin; 46’23”).

Al 27° posto Giuseppe Abbate (Scott Libarna Xco; a 4’42”); 38° Gilles Del Degan (Cicli Lucchini; a 6’15”). Al femminile, vittoria di Beatrice Temperoni (Ciclistica Bordighera; 36’59”); in 21° posizione Emilie Bionaz (Cicli Lucchini; a 9’24”). Negli Esordienti Donne secondo anno, 5° e 6° posto di Sofia Guichardaz (a 1’07”) e Miriana Bee (a 1’24”), entrambe della Scott Libarna Xco, nella gara vinta da Elisa Ferri (Valdarnese; 18’19”).

Al maschile, vittoria di Ettore Fabbro (Jam’s Bike; 30’20”). Ottavo Thierry Philippot (Gs Lupi; a 1’56”); 11° Mattia Agostinacchio (Scott Libarna Xco; a 2’18”); 46° Alessandro Fantone (Cicli Lucchini; a 5’50”); 74° Gregor Empereur (Gs Lupi; a 9’03”); 99° Andra Gotta (Gs Lupi; a 13’16”).

Negli Esordienti primo anno, successo di Noa Filippi (Cavaillon; 29’56”). Nono Andrea Vallet (Gs Lupi; a 5’30”); 15° Paolo Costa (Gs Lupi; a 6’16”); 62° Fabien Borre (a 11’11”), 69° Erik Henriod (a 12’54”) e 96° Davide Savoia (a 17’27”), tutti del Cicli Lucchini.