Sci: Val di Fassa lascia indietro Federica Brignone

La tripletta della discesa iridata si ripropone nella seconda discesa di Val di Fassa, questa con la vittoria di Lara Gut-Behrami, che mette in pista un’altra gara perfetta e fa il bis sulla pista italiana, dopo la vittoria di venerdì. Il tempo della Gut è di 1’25″53, per 32 centesimi meglio della connazionale Corinne Suter e per 68 più veloce della tedesca Kira Weidle.

Gut-Behrami e Suter sono in piena corsa per la conquista della Coppa di discesa, che vede ancora al comando Sofia Goggia con 480 punti, incalzata dalla Suter a 410 e dalla Gut a 383. Manca solo la gara delle finali di Lenzerheide al termine della stagione e i 100 punti in palio potrebbero levare alla campionessa bergamasca il trofeo. Nel frattempo Lara Gut-Behrami allunga nella generale e sale a quota 1147, contro i 1040 della Vlhova, oggi 12/a.

Ottima gara ancora per la trentina Laura Pirovano, anche oggi la migliore delle azzurre con il quinto posto a 79 centesimi dalla leader, e a 11 dal podio, e che le fa scalare ben tre posizioni nella classifica di specialità, fino a raggiungere il sesto posto con 220 punti.

Pirovano: “Sono solo 11 centesimi dal podio, ma visto da dove arrivo io va benissimo così. Se prima il podio lo vedevo lontanissimo, ora lo vedo come una cosa possibile e concreta. La stagione è ormai finita, spero di arrivarci il prossimo anno. Brucia un po’ perché 11 centesimi sono pochi. In prova non ero andata tanto bene, pensavo solo a dare il mio massimo in gara, ci sono arrivata ad un passo e sono contenta”.

Al decimo posto si piazza Elena Curtoni a 1″01 dalla Gut-Behrami, mentre Nadia Delago è 13/a a 1″31. Più lontane le altre azzurre: Federica Brignone con 2″16 di ritardo, Marta Bassino a 2″32, Francesca Marsaglia a 2″37. Roberta Melesi fa un punto con 3″01 di ritardo. Fuori dalle trenta Teresa Runggaldier e Federica Sosio.