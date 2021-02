Sci nordico: Chicco Pellegrino testimonial della campagna di vaccinazione in Valle

Il campione di sci nordico neuven Federico Pellegrino, vincitore della Coppa del mondo di sci di fondo 2021 nella specialità sprint, è uno dei testimonial della campagna di vaccinazione anti Covid in Valle d'Aosta 'Mi vaccino ti proteggo' che partirà lunedì prossimo.

Quattro i centri (Aosta, Morgex, Chatillon e Donnas) dove potranno essere inoculate fino a 1.200 dosi al giorno. Le prenotazioni vengono fissate automaticamente dall'Azienda Usl, in base all'età e ai fattori di rischio, tramite un portale telematico collegato al fascicolo elettronico, che sarà on line da lunedì. E' previsto anche un servizio di contatto telefonico per i meno digitalizzati.